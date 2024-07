Un compenso da mille euro per assaggiare il gelato. La trovata di Maxibon

Ascolta ora 00:00 00:00

Alzi la mano chi ha mai trovato prima d'ora un'offerta di lavoro tanto vantaggiosa quanto gustosa sotto tutti i punti di vista: il marchio belga Maxibon di proprietà del Gruppo Froneri sta cercando un assaggiatore o assaggiatrice dei suoi celebri gelati remunerando il selezionato o la selezionata con mille euro. Non è uno scherzo, dal 2 luglio l'offerta lavoravita è consultabile sul portale InfoJobs dove viene spiegata la descrizione del lavoro che ha raggiunto quasi tremila candidature in poche ore.

I criteri di selezione

È una delle rarissime occasioni, tra l'altro, in cui non è richiesto alcun titolo di studio e nessuna esperienza pregressa: in parole povere può candidarsi davvero chiunque. " Questo è il tuo lavoro dei sogni. Questo è un Cool Jobs. Sarai la prima persona a diventare assaggiatore/rice ufficiale di Maxibon in Italia", si legge sulla parte introduttiva della selezione. Si sa che sognare fa bene all'anima ma non bisogna andare troppo oltre: per chi si stesse domandando se è pronto un contratto a tempo determinato o indeterminato va subito detto che il Cool Jobs durerà una giornata intera (solo una) ma sarà pur sempre " migliore di qualsiasi cosa tu abbia mai immaginato o sognato. Farai invidia a tutti. Preparati a rimanere stupito da ciò che è incluso", recita l'annuncio.

Mille euro per un giorno

La cosa che balza all'occhio, come anticipato, è la remunerazione: mille euro per il gravoso impegno di assaggiare Maxibon ma non solo. Sarà a spese dell'azienda il viaggio di andata e ritorno " OVUNQUE TU SIA " (con la scritta a caratteri cubitali) " verso un posto davvero speciale che non possiamo rivelarti ora. In questo posto avrai il privilegio di provare tutti i gusti Maxibon in modo super esclusivo". Terzo e ultimo benefits, con tutto il rispetto forse il meno interessante, verrà fornito un Kit Cool Jobs. " Puoi chiedere di più? Assolutamente no. Smettila di strofinarti gli occhi e candidati all'offerta. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03" .

"Occasione unica"

Anche se sull'annuncio non viene menzionata, la data X per questa esperienza dovrebbe essere mercoledì 31 luglio. Il prescelto o la prescelta si troverà di fronte un team di professionisti di Maxibon pronto a scoprire tante curiosità e andeddoti di uno dei sandwich gelati più venduti e mangiati in Italia. " Maxibon si caratterizza per la sua irriverenza e il suo stile fuori dagli schemi, ed è il marchio perfetto per sfatare il mito che il lavoro perfetto non esiste. Diventare assaggiatore o assaggiatrice di Maxibon per un giorno è un'occasione unica per scoprire cosa lo rende diverso dagli altri sandwich gelato ", ha dichiarato Simona Mantovani, Brand Manager di Maxibon.

" I lavori che abbiamo sempre sognato esistono realmente e noi di InfoJobs vogliamo dare visibilità proprio ad essi.

Vogliamo far sì che le persone li provino, li sperimentino scoprendo undel mondo del lavoro", ha sottolineato Nilton Navarro, Brand manager di InfoJobs. Secondo i numeri de IlSole24Ore, il marchio del gelato che quest'anno entra nel 35esimo anno di vita, lo scorso anno ha venduto qualcosa come circa 50 milioni di pezzi.