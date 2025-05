L'elisoccorso in Lombardia adesso avrà sangue e plasma a bordo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutte le basi di elisoccorso della Lombardia, ossia quelle di Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio, sono ora dotate di plasma e globuli rossi a bordo per facilitare un intervento immediato in caso di shock emorragico.

Ogni elicottero di Areu, l'agenzia regionale emergenza urgenza, è stato equipaggiato con contenitori isotermici per il mantenimento dei prodotti ematici a temperatura controllata e sistemi di riscaldamento attivo per la trasfusione. L'iniziativa era stata sperimentata con successo a Bergamo e punta sulla possibilità di ricevere una trasfusione precoce direttamente sul luogo dell'emergenza. Un «passo in avanti decisivo per la sicurezza e la qualità delle cure, che potrà fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni critiche» ha commentato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso che ha presentato il progetto «Blood on Board» a Palazzo Lombardia insieme al direttore generale di Areu Massimo Lombardo e a Francesco Daminelli, anestesista rianimatore e referente della base elisoccorso di Bergamo. «Da questo momento - ha aggiunto Lombardo - abbiamo un'arma in più per fronteggiare i gravi traumatismi dove c'è un'emorragia massiva», soprattutto considerando che soltanto nel 2024 l'elisoccorso lombardo ha effettuato 5.673 missioni, di cui oltre 5mila per soccorsi primari. Adesso «possiamo iniziare una procedura salvavita già durante il trasporto, guadagnando tempo prezioso nel percorso verso l'ospedale».

La Regione sta anche pensando di dotare Areu di elicotteri più grandi e performanti, in grado di ospitare delle sale operatorie volanti. «I nostri elicotteri hanno parecchio spazio, ma per trasportare barelle - ha detto Bertolaso -.

Ce ne sono di dimensioni maggiori, come quelli usati in teatri di guerra, che vengono utilizzati proprio come sale rianimazione o sale operatorie volanti e che ci permetterebbero di fare interventi ancora più urgenti per salvare ancora più vite».