La lente digitale che aiuta a viaggiare e a parlare con tutti

Abbiamo un mondo sotto la nostra lente di ingrandimento, che però ancora non sappiamo usare. O, perfino, non sappiamo che esiste. Eppure Google Lens è una pratica applicazione inserita nel nostro smartphone - che sia un Pixel di Big G, od un qualsiasi altro Android ma anche un iPhone - che permette di risovere un sacco di problemi quotidiani con semplicità. Grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale e al motore di ricerca.

Gli esempi sono molteplici. Per esempio in viaggio Google Lens - che inserita nell'app di Googl e a cui si accede toccando l'icona della fotocamera - consete di identificare luoghi, edifici e monumenti di cui si voglia avere notizie istantanee. La fotocamera infatti risponde in tempo reale e l'opzione Luoghi riconosce quello che state osservando, fornendo inoltre opzioni aggiuntive come Cerca Informazioni, Salva luogo, Condividi e altro. Questo lavoro tecnologico combina i modelli 3D di Google Earth e la tecnologia di riconoscimento delle immagini di Lens, a cui si agiunge anche l'opzione Cerca, che è al centro dell'app, per approfondire ulteriori dettagli.

Altri esempi: passeggiando in un parco si possono scoprire nome i informazioni un albero o un fiore mai visto prima. Oppure girovagando tra i banchi di un mercatino sapere tutto su una specialità alimentare, così visitando un muse davanti a un'opera che incuriosisce. Le possibilità insomma sono molteplicie e da poco è disponibile anche in Italia è la Ricerca Multipla, una nuova opzione all'interno del tab "Cerca", che consente di trovare informazioni unendo ricerche specifiche e immagini. Per esempio, una volta identificato il fiore e deciso di prenderne uno simile in casa, basta scattare la foto, scorrere verso l'alto e toccare il pulsante "+ Aggiungi alla ricerca" per sapere come prendesene cura. Tutto, come sempre, in pochi secondi.

Google Lens inoltre ha una funzionalità avanzata come traduttore in decine e decine di Paesi del mondo, anche dove la barriera linguistica può diventare particolarmente ostica. Andando nella sezione Traduzione e posizionando la fotocamera sopra il testo, si avrà la corrispondente scritta in italiano. Questo vale per i cartelli in giro per città, così come per i menù dei ristoranti. Così come può valere, senza traduzione, per la vostra città: girovagando con Google Lens sarete in grado di scoprirne tutti i segreti nascosti in bella vista. Ovvero risalire alla storia della statua sotto cui passate ogni mattina, approfondire la conoscenza della cattedrale, scoprire le peculiarità di un piccolo museo vicino a casa vostra che non avete mai visitato. Il tutto mentre cercate e salvate informazioni su oggetti, prodotti, cibi e negozi. Tutto quanto sopra nel massimo rispetto della privacy. Per cui non pensate di poter inquadrare i visi delle persone per conoscere tutto di loro. Per questo non c'è lente di inrandimento (per fortuna) possibile.