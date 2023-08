L'estate dei The Kolors Il loro "Italodisco" è il re dei tormentoni

D'altronde non avrebbe potuto essere diversamente: Italodisco dei The Kolors è il re dei tormentoni dell'estate 2023. La consacrazione ufficiale è arrivata ieri sera all'Arena di Verona durante i Power Hits Estate organizzati da Rtl 102.5 e presentati da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. È l'appuntamento che sostanzialmente raccoglie l'eredità del Festivalbar e chiude in modo simbolico l'estate del pop proprio come per decenni ha fatto la manifestazione ideata da Vittorio Salvetti. Insomma da oggi i The Kolors sono nell'elenco prestigioso di chi, dagli anni Sessanta in avanti, ha firmato con la propria canzone la stagione più musicale dell'anno. Da Lucio Battisti a Umberto Tozzi. Da Alan Sorrenti a Vasco Rossi ai Lùnapop fino ai Negramaro che nel 2007 sono stati gli ultimi a conquistare il trono del Festivalbar. Da qualche anno tocca ai Power Hits che hanno la stessa clamorosa capacità attrattiva visto che ieri sera la lista di ospiti sul palco era sterminata e basta soltanto qualche nome per rendere l'idea: Achille Lauro e Rose Villain, Boomdabash con Paola & Chiara, Colapesce Dimartino, Cristiano Malgioglio ft. Bungaro, Emma, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Irama e Rkomi, Marco Mengoni e Elodie, Pinguini Tattici Nucleari, Tananai e ovviamente The Kolors. Ospite a sorpresa Laura Pausini, che ha conquistato con Antonacci, Pezzali, Negramaro e Pooh, il premio «Power Hits Platino».

Altri premi a Lazza per l'album più venduto dell'anno (Sirio) e a Peggy Gou per il singolo indipendente più trasmesso dalle radio (It goes like - Nanana). Anche Annalisa è stata giustamente premiata. Se il suo brano con Fedez e Articolo 31 non ha vinto la sfida, lei è comunque la regina dell'estate visto che il suo Mon Amour è il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali italiani dal 19 giugno al 25 agosto. Un dominio innegabile che ieri sera è stato riconosciuto anche dalla Siae dopo essere entrato di diritto nel linguaggio comune grazie al verso sempre più citato: «Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me».

In poche parole, i Power Hits sono stati una festa di fine stagione. Ma anche una conferma dei tempi musicali che stiamo vivendo. Da qualche anno la musica più ascoltata in Italia è quella italiana e ogni settimana ci sono le classifiche a confermarlo senza ombra di dubbio. E proprio le classifiche hanno incoronato i The Kolors con Italodisco che è il più trasmesso dalle radio e per dieci settimane è stato in testa alla classifica dei brani più votati dagli ascoltatori di Rtl 102.5. Un successo incontestabile che può rappresentare anche un segnale di controtendenza da non sottovalutare. In una fase musicale dominata da urban e rap, Italodisco è una canzone più legata alla tradizionale melodia italiana, è suonata e cantata senza inciampi nell'autotune e anche nel testo ha bei riferimenti all'immaginario collettivo. «Ognuno tra i pensieri suoi, forse sì, forse no, mi parte il basso dei Righeira». «Questa non è Ibiza, Festivalbar con la cassa dritta». «Vorrei spiegarti quanto mi manca Moroder nell'anima».

Quando è stato pubblicato, Italodisco sembrava non avere la pretesa di dominare un'estate già virtualmente prenotata da altre corazzate pop, prima tra tutti quella di Fedez, Annalisa e Articolo 31 con Disco Paradise. Ma lentamente si è consolidato ed è diventato il simbolo della stagione. «Dietro a questo successo c'è l'abbraccio di migliaia di persone nei confronti della nostra musica» ha detto Stash suggellando una bella favola. Dopo un periodo di relativa tranquillità, i The Kolors sono tornati al centro dell'attenzione, confermando di essere comunque un punto di riferimento della nostra scena pop. Dopo essere usciti da Amici nel 2015, sono riusciti a incasellare un successo (anche radiofonico) dopo l'altro restando tra le poche band ancora al vertice delle classifiche. E ieri sera, sul palco dell'Arena di Verona, si sono goduti un applauso che vale una carriera.