I 5 libri da leggere insieme ai vostri bambini a Pasqua

Culturalmente, la Pasqua ha avuto sempre un appeal minore rispetto al Natale e questo ha fatto sì che anche i prodotti di intrattenimento - come film, serie tv o libri - fossero in parte restii a investire su un argomento che poteva non ripagare l'impegno finanziario. Nonostante questo, però, basta cercare un po' per trovare, ad esempio, libri per bambini da leggere a Pasqua, magari per accompagnare l'apertura dell'uovo di Pasqua. Si tratta di storie che, ad esempio, sanno miscelare magia e realtà, che veicolano messaggi importanti, come la condivisione e l'amicizia, o anche l'importanza di credere nei propri sogni per vederli realizzati.

I libri per bambini da leggere a Pasqua: i titoli imperdibili

Salviamo la Pasqua, Friederike Rave

Uscito in Italia nel 2020 Salviamo la Pasqua è una tenera favola a metà strada tra Le Cinque Leggende e Toy Story. In una casa accanto a una caserma dei pompieri i giocattoli sono in fermento: è appena stata diffusa la notizia che il coniglietto di Pasqua non riuscirà a consegnare le uova, perché invischiato in un affare con Babbo Natale. Sapendo che questo ostacolo porterà tristezza nel cuore dei più piccoli, i giocattoli decidono di scendere in campo in prima persona e di provare a salvare la Pasqua. L'eroe scelto è un timido coniglio, che non si sente abbastanza sicuro per svolgere questa missione da solo. Fortuna vuole che intorno a lui si formerà una vera e propria squadra, che ricorderà al protagonista che la vera forza è avere qualcuno che combatte al tuo fianco.

La storia di Peter Coniglio, Beatrix Potter

Tra i classici libri per bambini da leggere a Pasqua e durante tutto il periodo pasquale non può non essere citato uno dei libri più famosi tra quelli creati dalla scrittrice Beatrix Potter. La storia di Peter Coniglio, che è stato ripubblicato nel 2022 per il centoventesimo anniversario, racconta la storia del coniglio del titolo, una creatura allegra ma con una certa propensione a finire nei guai. Lo dimostra la leggerezza con cui entra nell'orto del signor McGregor, pronto a fare una gran mangiata di verdure. Purtroppo per Peter, però, il suo misfatto non passa inosservato e ben presto si troverà a scappare proprio da McGregor, che non vede l'ora di acciuffarlo.

L'allegra officina delle uova di Pasqua, Bruno Hächler e Friederike Rave

Il Coniglietto di Pasqua ha un problema: il numero di bambini a cui consegnare uova è aumentato vertiginosamente e colorare da solo montagne di uova è un'impresa al di là delle sue capacità. Consapevole di non poter fare tutto da solo, il Coniglietto decide di chiamare a sé dei rinforzi, cercando di "arruolare" altri coniglietti alla causa, tramite un annuncio sul giornale. Peccato, però, che alla sua porta non si presentano affatto i colleghi conigli, bensì un asino, tre cani e un elefante. La squadra sembra la più improbabile possibile, eppure gli animali, pur differenti tra di loro, troveranno il modo di coesistere e di lavorare insieme.

Il dolcissimo libro di Pasqua, Christina Goodings e A.Gulliver

Il dolcissimo libro di Pasqua è un libricino illustrato che punta a spiegare ai più piccoli il mistero della Resurrezione. In esso, dunque, i bambini potranno incontrare per la prima volta la storia di Gesù e il messaggio cristiano che si è lasciato alle spalle: il suo sacrificarsi per la salvezza umana e il desiderio di prendersi cura di tutti gli esseri umani. La lettura è consigliata a partire dai tre anni.

Pasquina coniglietta pasticcera: l'invenzione dell'uovo di Pasqua, Caterina Saracino

Con tanto di inserto da colorare per rendere la lettura interattiva, Pasquina coniglietta pasticcera racconta la storia di Pasquina, una coniglietta che si era stancata di seguire una dieta costante fatta solo di carote. Per inseguire il suo sogno, Pasquina decide allora di aprire una pasticceria e di cominciare a preparare dolci. Tuttavia i suoi amici conigli non sembrano apprezzare l'idea e il cioccolato non li attrae molto. È così che, per salvare la pasticceria dal fallimento e su suggerimento di un'amica gallina, Pasquina inventa le uova di cioccolato con sorpresa, in modo da risvegliare la curiosità degli altri conigli. In questo modo riesce anche a salvare il suo sogno.