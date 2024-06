In libreria arriva "Eruption", il romanzo postumo di Michael Crichton: un thiller ad altissima tensione

Un vulcano in eruzione, un luogo segreto pieno di armi chimiche che potrebbe annientare l'umanità, il romanzo postumo di Michael Crichton Eruption (Longanesi), in uscita oggi in tutto il mondo, è un thriller più esplosivo che mai.

Il romanzo postumo

La morte nel 2008 del grande scrittore, autore del bestseller Jurassic Park e di tanti altri successi mondiali, non ha fermato la sua adrenalinica penna e da un manoscritto incompiuto esce oggi Eruption. Quasi un atto dovuto per colui che ha saputo tirare fuori con i suoi libri le nostre ancestrali paure e che con un modo di scrivere avvincente, riusciva a tenere incollati i lettori fino all'ultima pagina, lasciando poi quella sorta di tristezza per la fine dell'avventura, che capita solo con i più grandi.

La trama incompiuta è stata completata dallo scrittore statunitense James Patterson, considerato uno dei più importanti autori di thriller della storia, ed il libro, firmato a quattro mani, ha assunto grazie a lui la sua struttura definitiva.

La trama

Eruption descrive un futuro scenario catastrofico ambientato alle Hawaii nel 2025. Mentre il mondo si prepara ad affrontare sfide ambientali sempre più pressanti, il vulcano Mauna Loa, cova una furia sempre più intensa. John MacGregor, appassionato surfista nonché esperto vulcanologo e capo dell'Hawaiian Volcano Observatory, sa che un'eruzione catastrofica del Mauna Loa è inevitabile.

Ma c'è di più. Nel cuore del vulcano si cela un segreto oscuro, un'eredità del passato che potrebbe essere la rovina dell'intero pianeta. Nei recessi di una caverna sulle pendici del monte sono stati nascosti anni prima alcuni contenitori di un erbicida che per errore è stato reso radioattivo. Se liberato nell'atmosfera da un'eruzione, avrebbe conseguenze catastrofiche non solo per la popolazione dell'isola, ma per l'ecosistema e gli abitanti di tutta la Terra.

Mentre il tempo stringe e l'attività del Mauna Loa sfiora il punto di non ritorno, MacGregor e la sua squadra si lanciano in un'odissea disperata per fermare il disastro imminente, in lotta con il calore feroce delle colate laviche e le scosse sismiche che sembrano far crollare ogni speranza. Solo una missione suicida, o un miracolo in cui nessuno sembra più credere, possono salvare le sorti dell'umanità.

La costruzione postuma

Crichton stava lavorando al romanzo ormai da anni prima della sua morte prematura. Sapendo quanto questa storia fosse speciale per lui, Sherri Alexander, moglie dello scrittore, ha conservato i suoi appunti e il manoscritto, fino a che non ha trovato la persona giusta per finirlo; l'autore di thriller più venduto al mondo, James Patterson.

" Mio marito Michael Crichton aveva raccolto per scrivere questo romanzo rimasto inedito e incompiuto, grandi volumi di ricerche scientifiche. Ha lasciato appunti esaurienti, schemi dettagliati con ampie biografie dei personaggi e dei luoghi descritti nel romanzo, oltre a numerose interviste con vulcanologi. È stato un privilegio lavorare con James Patterson, l'autore di maggior successo al mondo, per dare vita alla visione originale di Michael ", ha spiegato Sherri Alexander.

Alle sue parole si sono unite quelle di Patterson: " Da grande fan di Michael Crichton, non è stata una decisione difficile quella di intraprendere questo progetto incredibilmente emozionante. Mi è chiaro perché questo era un progetto importante per Michael e perché era - come le Hawaii stesse - così vicino e caro al suo cuore e a quello di Sherri. La storia che ci ha lasciato per questo romanzo mi ha sconvolto. È così sua, così originale. Sono entusiasta e grato di aver contribuito a darle vita ".

Il genio di Crichton

È stato uno dei più grandi scrittori di bestseller al mondo, noto anche come regista cinematografico e

autore della serie televisiva E.R. Medici in prima linea. I suoi libri hanno venduto duecento milioni di copie nel mondo e sono stati tradotti in trentotto lingue. Da tredici dei suoi romanzi sono stati tratti film.