È morto Cormac McCarthy, l'autore di "Non è un paese per vecchi"

Ha raccontato le desolate frontiere e i cupi ventri dell'America come nessun altro. Coi personaggi creati dalla sua penna ha intrecciato storie e scritto pagine di letteratura. L'autore statunitense Cormac McCarthy è morto all'età di 89 anni a Santa Fe, nel New Mexico. Secondo quanto si apprende, il popolare romanziere nonché vincitore del premio Pulitzer, è deceduto per cause naturali nella sua abitazione. Autore di romanzi capolavoro come Non è un paese per vecchi, La Strada e La trilogia della frontiera, era considerato uno dei più grandi scrittori viventi. La notizia della sua scomparsa, data attraverso un comunicato ufficiale dell'editore Penguin Random House, è stata confermata dal figlio, John McCarthy.

Autore apprezzato in tutto il mondo, Cormac McCarthy riempiva le proprie pagine con vicende e protagonisti che attraversavano la parte più oscura della condizione. Talvolta entrando anche in una dimensione macabra. Molti dei suoi romanzi erano racconti violenti che descrivevano la frontiera americana e mondi post-apocalittici dai connotati catastrofici. E da molti di essi erano stati tratti dei film, come nel caso di The Road (sua celebre opera edita nel 2007), diretto nella trasposizione cinematrografica da John Hillcoat. Tra le produzioni letterare più note dell'autore, la già citata Trilogia della frontiera (Border Trilogy), alla quale McCarthy lavorò dal 1992 al 1998.

La trilogia era composta dai romanzi Cavalli selvaggi, Oltre il confine e Città della pianura: una raccolta incentrata sulle avventure dei due cowboy John Grady Cole e Billy Parham. Dal primo titolo è stato liberamente tratto un film del 2000 diretto da Billy Bob Thornton e intitolato in Italia Passione ribelle (con Matt Damon e Penélope Cruz). Nel 2005 è uscito il thriller Non è un paese per vecchi, che, grazie alla trasposizione cinematografica a opera dei fratelli Coen, e che vede nel cast principale Tommy Lee Jones, Josh Brolin e Javier Bardem, ha fatto conoscere McCarthy a un pubblico più ampio, soprattutto al di fuori degli Stati Uniti.

Nella vita reale, si diceva che fosse un uomo molto riservato e - anche per questo - fuori dai giri letterari mondani più blasonati. Questo non gli impedì tuttavia di farsi notare e apprezzare da un vasto pubblico in tutto il mondo. E infatti La strada vinse il Premio Pulitzer per la narrativa. Il critico letterario statunitense Harold Bloom aveva inoltre annoverato McCarthy tra i "magnifici quattro" della narrativa contemporanea statunitense, accanto ad altri mostri sacri come Thomas Pynchon, Don DeLillo e Philip Roth.

Nel marzo 2022 era stata annunciata la pubblicazione di due nuovi romanzi di Cormac, sedici anni dopo l'uscita de La strada, dal titolo The Passenger e Stella Maris. Il prossimo 20 luglio lo scrittore avrebbe compiuto 90 anni.