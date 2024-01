"Potevo morire", brutto incidente per Susanna Tamaro: cosa è successo

Brutto incidente domestico per Susanna Tamaro poco prima delle festività natalizie: caduta dalle scale durante una crisi di sonnambulismo, infatti, la scrittrice ha riportato alcune fratture, che l'hanno costretta a staccare dai social e a interrompere temporaneamente il rapporto coi suoi numerosi ammiratori. A spiegare il perché di questa prolungata assenza è stata la stessa Susanna Tamaro, che ha lasciato un post su Facebook con un breve resoconto dell'accaduto.

"Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste?" , esordisce la scrittrice. "Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz - meglio conosciuto come Italo Svevo - ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente" , prosegue, "in una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo" . La scrittrice riprende coscienza di sé quando ormai è troppo tardi per poter fare qualcosa. "Che shock quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare" , racconta infatti. Nonostante la brutta esperienza, comunque, Susanna Tamaro ha voluto sottolineare il fatto che sarebbe potuta andare decisamente peggio, e quello è stato anche uno dei primi pensieri che hanno attraversato la sua mente poco dopo la caduta. "Già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po’ di fratture" , riconosce infatti la scrittrice.