Adesso scatta l'allarme libertà: dove si abbatte la censura

La libertà d'espressione e di parola è sempre più a rischio nei Paesi anglosassoni e negli Stati Uniti d'America, in particolare. L'avanzare dell'ideologia del politicamente corretto e della politica dell'identità, dell'ossessione "woke" per le minoranze e "l'inclusività", ha dato via a una campagna di censura di libri e contenuti ritenuti "offensivi" con pochi precedenti. Come ogni fondamentalismo, questa nuova corrente di pensiero sposata dal "mainstream" e dalle grandi multinazionali del divertimento, intende rileggere le opere letterarie del passato con gli occhi e i canoni morali contemporanei. Nel suo ultimo rapporto Pen America - organizzazione no profit che si batte dal 1922 per difendere e celebrare la libertà di espressione negli Stati Uniti e nel mondo - analizza proprio questo fenomeno, e lancia un allarme chiaro su ciò che sta accadendo nella nazione che ha il pilastro della libertà individuale come mito fondativo.

L'allarme del Pen

In mezzo ad alcuni cambiamenti necessari, alcuni lettori, scrittori e critici, afferma il rapporto del Pen, stanno facendo pressioni per tracciare nuove linee di demarcazione su quali tipi di libri, e convenzioni narrative debbano essere considerati ammissibili e su chi abbia la legittimità, l'autorità o il "diritto" di scrivere certe storie. Alcuni sostengono addirittura che gli scrittori possono raccontare solo le storie che si riferiscono alla loro identità e alle loro esperienze. Esempio: solo un afromaricano può scrivere o rappresentare degli afroamericani nelle loro opere. Quest'approccio marcatamente identitario, tuttavia, è alquanto pericoloso per la liberttà d'espressione: come spiega il Pen, infatti, tale approccio " è incompatibile con la libertà di immaginare che è essenziale per la creazione della letteratura ", e nega ai lettori " l'opportunità di sperimentare le storie attraverso gli occhi di scrittori che offrono lenti diverse e distintive ".

Le pressioni del politically correct su editori e scrittori