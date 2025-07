Gli "Strani disegni" stregano più dello Strega

Se c’è un libro che quest’estate si sta rivelando un vero e proprio fenomeno editoriale, come testimoniano le classifiche delle librerie Mondadori Store, questo libro è Strani disegni (Einaudi) del giapponese Uketsu. Questa settimana balza in vetta alla classifica dal secondo posto della scorsa.

Ma qual è la forza di questo libro che, onestamente, non è un capolavoro letterario? A colpire a parte il marketing ben studiato a partire dai social, compreso il videogioco retrò - in questo misto di testi e disegni, è il rinnovamento originale del «crime», attraverso atmosfere più rarefatte, vicine al mystery e horror. Nella trama i testi e le immagini si intrecciano per seguire tre filoni differenti, che si scopriranno poi inevitabilmente intrecciati. Quasi un libro game ma che piace a Roberto Saviano.

È riuscito così a tenersi alle spalle anche Gianluca Gotto e il suo romanzo Verrà l’alba e starai bene (Mondadori) che sta carburando veramente bene. Gotto è un altro candidato ad essere l’autore dell’estate, anche grazie ad uno zoccolo duro di lettori molto consolidato. Scivola invece al terzo posto Red. Colpo di fulmine (Sperling&Kupfer) della star dei romanzi young adult Stefania S., ma l’avevamo detto che i libri di questo genere hanno la tendenza a comportarsi come super novae, vendono tutto subito.

Deve accontentarsi del quarto posto Andrea Bajani, novello vincitore dello Strega, con il suo L’anniversario (Feltrinelli). Quarto posto dove staziona dalla settimana scorsa. È evidente l’effetto della vittoria al Ninfeo di Villa Giulia, lo Strega è praticamente il solo premio letterario italiano che aiuti le vendite. Ma non lo fa tutti gli anni allo stesso modo. In questo caso, almeno sino ad ora, non sembra essere una spinta travolgente.

Di spinte non sembra invece avere bisogno Roberto Saviano - semmai è Saviano che spinge il sopracitato Strane storie, per puro caso, pubblicato dal suo stesso editore - che con L’amore mio non muore (Einaudi) risale al quinto posto. L’ennesimo longseller di questo autore.