Chantecler, 18mln di euro nel 2021 e un futuro di crescita sostenibile

Il 2021 è stato un anno fruttuoso per Chantecler, azienda di alta gioielleria di Capri, che ha chiuso con 18 milioni di euro di ricavi e buone performance dell'e-commerce, lanciato nel 2020. Nonostante la crisi pandemica, i risultati sono riusciti a eguagliare i traguardi raggiunti nel 2019, dando così campo libero a opportunità di ripresa per una crescita organica del business.

Oltre all'Italia, tra i mercati che hanno decretato il successo di Chantecler c'è il Giappone, gli Stati Uniti e l'Europa in generale. A dare una spinta concreta, anche il canale e-commerce che ha portato a casa l'1,5% dei ricavi, con ampi margini di crescita per il futuro.

A sottolineare l'impegno, anche nei difficili mesi di pandemia, è Gabriele Aprea, Presidente & Ceo di Chantecler: « Durante il lockdown del 2020 abbiamo avuto l’opportunità di riflettere sull’organizzazione e di capire come poterne incrementare l’efficienza in modo da rafforzare le basi e cogliere al meglio le opportunità della ripresa. Il lavoro del 2020 ha dato i suoi frutti nel 2021, con il go-live del nuovo software gestionale Panthera, il lancio dell’e-commerce e infine, a settembre, con l’inaugurazione della nuova sede di Valenza Po, distretto orafo di eccellenza del Made in Italy del gioiello ».

Ed è proprio a Valenza che si trova il polo produttivo e logistico di Chantecler, luogo che fa da cornice all’eccellenza manifatturiera del gioiello, riconosciuta in tutto il mondo. Nella città vengono prodotte le collezioni che hanno reso riconoscibile il marchio, dalle iconiche Campanella, Logo e Paillettes fino ai pezzi unici di alta gioielleria scelte dai clienti più esigenti, un mix di adattabilità e meticolosa attenzione al dettaglio. La base di Valenza si affianca a quella di Milano, dove l'azienda ha la propria sede.

Attualmente guidata da Gabriele Aprea e sua moglie Teresa, insieme alle sorelle Maria Elena e Costanza Aprea, eredi di Salvatore Aprea, Chantecler vedrà nel lungo termine un passaggio di testimone che coinvolgerà le nuove generazioni della famiglia. Si tratta di Francesco, Leonardo, Elisa e Chiara: sono loro le leve che terranno alto il nome, puntando l'attenzione sui desideri dei consumatori e affrontando le nuove sfide di mercato con un occhio all'innovazione digitale, già avviata dagli investimenti relativi allo shop online e al debutto del nuovo software gestionale Panthera.