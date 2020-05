Come tornare in forma ​con l'inizio della fase 2

Per ritornare alla normalità nella Fase Due abbiamo bisogno di attivare preziose risorse psicofisiche.

Non vanno assolutamente trascurati gli effetti psicologici della paura del contagio, dell’elaborazione del lutto per chi ha perso famigliari e congiunti, ma anche la preoccupazione nei confronti del lavoro e della crisi economica che sta dilagando. Gli studiosi e ricercatori di tutto il mondo si stanno interrogando su come si potrà rispondere ai nuovi bisogni della popolazione. Negli ultimi mesi sono aumentati i segnali di disagio correlati ad ansia, stress, apatia, turbe dell’umore, problemi del sonno e dell’alimentazione.

Stile di vita, alimentazione e nutraceutica ed attività fisica possono rappresentare vettori importanti per il recupero e la ripartenza psicofisica. Per contrastare lo stress di questi mesi di “reclusione forzata” la Meditazione rappresenta uno strumento prezioso. “ La meditazione non ha a che fare con il pensiero o con forme di culto religioso - spiega la dottoressa Giada Caudullo, psicologa clinica e direttore didattico scientifico del Centro Studi Bendessere di Solgar Italia- È uno stato di consapevolezza dell’essere, basato su precise tecniche di respiro e visualizzazione di situazione positive, che consentono di rilasciare e liberarsi di vissuti stressanti e negativi. La meditazione è quindi un mezzo per raggiungere un “benessere psicologico ”.

Anche il fisico e mente ne hanno risentito del lockdown. Ora il graduale rientro alle attività di routine potrebbe trovarci impreparati, spossati, e privi di carica energetica. “ Le Vitamine del gruppo B, ad esempio contenute nei cereali integrali possono aiutarci a ridurre la sensazione di stanchezza e affaticamento, di riflesso anche psicologico. Sono vitamine consigliate ad adulti e giovani, ma che apportano grandi benefici anche agli anziani. Per alimentare l’energia e dare tono all’organismo, l’estratto di rodiola rosea con funzione tonico-adattogena è di aiuto per sostenere il normale tono dell’umore.” Anche la sana forma fisica deve essere salvaguardata in questo periodo ": è il consiglio della Dott.ssa Caudullo.