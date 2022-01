Oroscopo settimana dal 10 al 16 gennaio 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo questa settimana per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare molto romantica, ma i partner potranno approfittare di un buon dialogo e i single nella conquista. Importanti novità in ambito lavorativo.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso offre un buona intesa fra i partner, pronti anche a importanti promesse reciproche. Qualche intoppo in più in ufficio, dove non bisognerà mostrarsi eccessivamente aggressivi.

Gemelli

Settimana maliziosa, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa è all'insegna della passione, anche e soprattutto per i single alla ricerca di facili avventure. Sul fronte professionale, nel frattempo, è necessario lasciare spazio alla creatività.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare decisamente romantica e, fra i partner, potrebbe esservi qualche battibecco di troppo. In ufficio le condizioni sono migliori, con anche delle possibili gratificazioni economiche.

Leone

Settimana mediamente tranquilla, quella in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non offre un enorme romanticismo, ma vi sarà spazio per una soddisfacente sperimentazione passionale. In ambito lavorativo, nel frattempo, iniziano ad arrivare delle buone novità.

Vergine

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia appare sufficientemente romantica, anche se i partner dovranno limitare la loro proverbiale pignoleria. In ufficio, nel mentre, è meglio dedicarsi ai compiti di routine.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non offre grande romanticismo, tuttavia i partner sapranno comunque manifestare il loro interesse reciproco. Sul fronte professionale, invece, arrivano delle importanti gratificazioni economiche.

Scorpione

Settimana grintosa, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa è abbastanza maliziosa, ma non mancheranno anche dei momenti più romantici. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.

Sagittario

Sette giorni abbastanza soddisfacenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa richiede grande attenzione alla comunicazione, ma non mancheranno momenti di improvvisa passione. In ambito professionale, invece, meglio non sfidare colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo ancora soddisfacente, quello proposto dagli astri ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia regala dei momenti di incredibile romanticismo, anche se servirà maggiore impegno sul versante più passionale del rapporto. Sul lavoro, nel mentre, spazio a nuovi progetti.

Acquario

Settimana abbastanza calma, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa non sarà particolarmente melensa, tuttavia molteplici saranno le occasioni passionali, anche per i single. In ufficio, nel frattempo, bisogna dare spazio alla propria creatività.

Pesci

Sette giorni fortunati, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia offre un buon romanticismo e anche la voglia di mettersi in gioco, soprattutto per chi è alla ricerca della dolce metà. Nuove entrate caratterizzeranno invece la quotidianità lavorativa.