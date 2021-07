Oroscopo settimana dal 12 al 18 luglio 2021

Ariete

Un oroscopo promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per un grande romanticismo, pronto a rafforzare la relazione fra i partner. I single potranno invece lanciarsi nella conquista. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non si rivelerà particolarmente piccante, forse anche a causa di una certa distrazione fra i partner. In ufficio, invece, è tempo di progettare un nuovo obiettivo.

Gemelli

Settimana soddisfacente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa promette giornate molto interessanti, sia sul versante più romantico che su quello più fisico del rapporto. In ufficio, nel mentre, potrebbero giungere importanti gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo senza troppi intoppi, ma con qualche sfida da superare, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. Le energie non mancano all'interno della coppia, ma il versante più intimo del rapporto potrebbe risultare poco fantasioso. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio evitare colpi di testa.

Leone

Settimana molto grintosa, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si caratterizza non solo per un grande romanticismo, ma anche per una elevata voglia di sperimentazione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di mettere in mostra le proprie doti creative.

Vergine

Sette giorni tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non offre un estremo romanticismo, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona capacità di comunicazione. In ambito professionale, nel frattempo, bisognerà evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo intrigante, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre un'intenso romanticismo, che permetterà anche ai partner di sperimentare con maggiore impeto sul versante più intimo del rapporto. In ufficio, invece, arrivano novità in merito a contratti e stipendi.

Scorpione

Sette giorni un po' altalenanti, quelli offerti dalle stelle ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non si rivelerà particolarmente romantica, anche se non mancheranno dei momenti di intrigante compagnia. Sul lavoro, però, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo schietti nei confronti di colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana senza troppi intoppi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si rivelerà molto malizioso, soprattutto per i single alla ricerca di conquiste, ma potrebbe mancare una comunicazione sufficientemente efficace. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare troppe polemiche.

Capricorno

Un oroscopo un po' raffermo, ma privo di grandi ostacoli, quello promesso dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non si rivela particolarmente maliziosa, con i partner forse ancora molto distratti sulle reciproche esigenze. Sul fronte professionale, nel mentre, il momento non è propizio per chiedere un aumento.

Acquario

Sette giorni un po' rallentati, ma senza grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia potrebbe apparire poco romantica e maliziosa, ai partner è chiesto di migliorare il dialogo. Sul lavoro, invece, procede il periodo fortunato.

Pesci

Settimana decisamente tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa offre una buona sintonia con il partner, anch se servirà una maggiore fantastia sul versante più intimo del rapporto. In ufficio, nel frattempo, arrivano novità relative a nuovi progetti.