Oroscopo settimana dal 13 al 19 dicembre 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare particolarmente romantica, anche se non mancheranno momenti di intensissima passione. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione alla comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Settimana interessante, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa garantisce una blanda ripresa, con il ritorno di una passione più intrigante e di un diffuso romanticismo. In ambito professionale, invece, è tempo di pensare a nuovi progetti in vista dell'anno nuovo.

Gemelli

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa non promette grandi fuochi d'artificio, sia sul fronte romantico che su quello più passionale del rapporto. Sul lavoro, però, potrebbero arrivare delle promettenti gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, quello offerto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, a venire meno sarà anche la passione fra i partner. Grinta che non verrà però persa in ufficio, dove si avrà la possibilità di esporre un nuovo progetto.

Leone

Sette giorni non particolarmente intensi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia non risulterà estremamente romantica, ma non mancheranno dei momenti di inedita passione. In ufficio, nel frattempo, è utile dedicarsi a compiti maggiormente creativi.

Vergine

Settimana promettente, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso garantisce un maggiore romanticismo, anche se risulterà ancora necessario migliorare il versante più passionale del rapporto. In ambito professionale, invece, si consiglia sempre di evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello suggerito dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non offre momenti di profondo romanticismo, tuttavia il versante più passionale del rapporto promette scintille. Sul fronte professionale, nel mentre, arrivano occasioni per migliorare la propria carriera.

Scorpione

Settimana in rallentamento, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa vede meno grinta passionale, ma questo non influirà certamente su un maggior romanticismo fra i partner. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Sagittario

Sette giorni estremamente promettenti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso diventa più grintoso, con i partner pronti a lanciarsi in numerose sperimentazioni passionali. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisognerà curare maggiormente la comunicazione con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo molto romantico, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa regala momenti di profonda intimità fra i partner, pronti anche a lanciarsi in qualche importante promessa per il futuro. In ufficio, nel frattempo, un progetto da tempo abbandonato potrebbe in realtà concretizzarsi.

Acquario

Sette giorni di alti e bassi, quelli promessi dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia appare più passionale rispetto al solito, tuttavia il romanticismo e la comunicazione intensa appaiono abbastanza latitanti. Sempre avvincente è invece la vita professionale, con l'arrivo di nuove gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana tranquilla, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso promette una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più intimo e mentale del rapporto. Sul fronte professionale, nel frattempo, è arrivato il momento di presentare nuove idee a colleghi e superiori.