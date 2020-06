Oroscopo settimana dal 15 al 21 giugno 2020

Ariete

Un oroscopo abbastanza stabile, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia continua a garantire un buon romanticismo fra i partner, ma potrebbe mancare uno slancio passionale in più. In ambito lavorativo, nel frattempo, meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni promettenti e all'insegna della creatività, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona intesa intima con il partner, ma serve investire maggiormente sulla comunicazione. In ambito professionale, invece, spazio a nuovi progetti.

Gemelli

Una settimana ancora all'insegna del romanticismo, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si caratterizza per una buona intesa nella coppia, con i partner pronti a un importante passo per consolidare il loro rapporto. In ufficio, nel frattempo, sarà richiesta una maggiore attenzione alla comunicazione.

Cancro

Piccoli miglioramenti, quelli in arrivo questa settimana per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa offre una rinnovata grinta, palese soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, sarà necessario coltivare nuove relazioni e stringere delle proficue alleanze.

Leone

Un oroscopo mediamente tranquillo, ma privo di grandi novità, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia potrà ancora approfittare di una buona intesa tra i partner, ma il fronte più passionale del rapporto richiede qualche aggiustamento. In ufficio, spazio ai compiti più creativi e artistici.

Vergine

Settimana senza troppi intoppi, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso potrebbe risultare più rallentato del solito, soprattutto sul versante fisico della relazione, ma nulla che possa davvero turbare i partner. Sul fronte professionale, nel frattempo, si consiglia di evitare atteggiamenti polemici con colleghi e superiori.

Bilancia

Sette giorni promettenti, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre un'inebriante ventata di romanticismo, tuttavia i sigle potrebbero faticare nella conquista. Sul fronte professionale, nel frattempo, potrebbero giungere novità in fatto di contratti.

Scorpione

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare un po' statica, soprattutto sul fronte fisico della relazione, forse perché i partner sono presi da questioni più quotidiane e pratiche. In ufficio, invece, è giunto il momento di far valere una propria idea.

Sagittario

Settimana ancora rallentata, ma priva di grandi preoccupazioni, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso potrebbe risultare distratto e poco avvincente, i partner dovranno investire in termini di comunicazione reciproca. Sul lavoro, nel frattempo, non è il momento di avviare progetti costosi.

Capricorno

Sette giorni stabili, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si caratterizzerà per una grande calma fra i partner, anche se potrebbero mancare degli slanci romantici oppure più fisici. In ufficio, nel frattempo, il lavoro svolto nelle ultime settimane permetterà di ottenere una promozione.

Acquario

Un oroscopo senza grandi intoppi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso continua a distinguersi per una buona dose di romanticismo, utile ai partner per rafforzare il loro rapporto. Più noioso il versante lavorativo, senza però grandi intoppi da superare.

Pesci

Settimana energica, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa garantirà grande grinta ai partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto: è tempo di dedicarsi alla sperimentazione. In ufficio, invece, l'occasione è ghiotta per mostrare la propria creatività.