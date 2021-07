Oroscopo settimana dal 19 al 25 luglio 2021

Ariete

Un oroscopo energico, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia mantiene una buona grinta sul versante più fisico del rapporto, ma la comunicazione fra i partner potrebbe risultare difficoltosa. Meglio in ufficio, dove si potrà avviare un nuovo progetto.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia regala un maggiore romanticismo rispetto al solito, con dei momenti di inedita malizia. Più noiosa la settimana sul lavoro, con alcune pratiche noiose da sbrigare.

Gemelli

Settimana mediamente serena, quella proposta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non garantisce un grande romanticismo, ma i partner saranno pronti a sperimentare sul versante fisico del rapporto. In ufficio, invece, è richiesta maggiore attenzione alle scadenze.

Cancro

Un oroscopo promettente, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. Prosegue il momento di grande intesa sul fronte relazionale, con i partner pronti a comprendere e supportare le reciproche esigenze. In ufficio, tuttavia, potrebbe verificarsi qualche battibecco.

Leone

Sette giorni grintosi, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa assicura una grande malizia, anche ai single in cerca di divertimenti, ma potrebbe mancare un pizzico di romanticismo in più. Sul lavoro, via libera a nuove alleanze.

Vergine

Settimana romantica, quella proposta dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia garantisce una grande intesa fra gli innamorati, mentre i single saranno stimolati alla conquista. In ufficio, tuttavia, persiste una certa pignoleria che potrebbe sollevare tensioni fra colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso non offre un grande romanticismo, tuttavia rimane viva la possibilità di sperimentare sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, spazio a nuovi progetti.

Scorpione

Sette giorni di rinascita, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa migliora sensibilmente, grazie a una maggiore malizia nelle coppie consolidate e al desiderio di conquista dei single. Sul fronte professionale, bisognerà invece prestare ancora attenzione alle entrate.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non offre un grande romanticismo ai partner, così come pressoché assente sarà il desiderio di sperimentazione. In ufficio, tuttavia, potrebbero giungere gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo di rinnovamento, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso porta nuovo romanticismo ai partner, con la possibilità di risolvere anche qualche battibecco recente. Sul fronte professionale, è meglio invece evitare gli scontri.

Acquario

Settimana un po' stanca, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, così come uno spiccato desiderio di malizia nell'intimità. Più edificante il fronte lavorativo, dove arriveranno gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni poco energici, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa è spenta sul fronte fisico, mentre su quello più mentale mancherà un pizzico di romanticismo in più. In ufficio, bisogna prestare attenzione alle confidenze verso colleghi e superiori.