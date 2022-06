Oroscopo settimana dal 20 al 26 giugno 2022

Ariete

È un oroscopo davvero grintoso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia può contare sul ritorno del romanticismo, ma anche su una più famelica passione. In ufficio, invece, si inizia a intravedere un traguardo importante.

Toro

Sette giorni all'insegna delle emozioni, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa appare molto intima e comunicativa, anche se ai partner potrebbe mancare uno slancio passionale in più. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, buona è l'intesa con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana molto promettente, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si colora di note più romantiche, con i partner anche pronti a passi importanti per il loro rapporto. Sul lavoro, nel mentre, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa non offre una grande passione, ma i partner riusciranno comunque a migliorare il loro dialogo. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione ai battibecchi con colleghi e collaboratori.

Leone

Sette giorni interessanti, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno del Leone. Nella coppia l'energia non manca, soprattutto sul versante più fisico del rapporto: sarà necessario, però, ricordarsi anche del romanticismo. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero arrivare importanti novità.

Vergine

Settimana un po' rallentata, quella decisa dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non regala una grande passione ai partner e, per evitare le discussioni, bisognerà tenere a bada la pignoleria. In ambito professionale, nel mentre, è meglio dedicarsi a compiti di routine.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non sembra essere particolarmente grintosa, né sul fronte della comprensione reciproca né su quello della passione. In ufficio, invece, sarà necessario recuperare qualche progetto accantonato in un cassetto.

Scorpione

Sette giorni tranquilli, quelli decisi dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa si rivela abbastanza maliziosa, con i single pronti a lanciarsi in numerose conquiste, anche di una notte sola. In ambito lavorativo, invece, bisogna prestare maggiormente attenzione alla gestione del denaro.

Sagittario

Settimana davvero tranquilla, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa si caratterizza per una buona sintonia fra i partner e non mancherà nemmeno una grande grinta, soprattutto sul fronte più passionale del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è tempo di vagliare nuove opportunità.

Capricorno

Un oroscopo ancora di alti e bassi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La sfera sentimentale non si rivela particolarmente romantica e fra i partner potrebbero non mancare dei piccoli bisticci. Sul lavoro, invece, meglio recuperare qualche progetto arretrato.

Acquario

Sette giorni molti intensi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia promette una buona sintonia fra i partner, anche se il rapporto rischia di essere troppo sbilanciato sul fronte più passionale della relazione. Sul lavoro, nel frattempo, spazio a nuovi obiettivi.

Pesci

Settimana senza grandi intoppi, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso offre una buona intesa fra i partner, anche con dei piccoli spazi di improvviso romanticismo. In ufficio, nel mentre, si potrà dare sfogo alla propria creatività.