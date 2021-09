Oroscopo settimana dal 20 al 26 settembre 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rinnova con un romanticismo malizioso, ma i partner saranno chiamati a migliorare la loro comunicazione. Più interessante la vita in ufficio, con piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche ostacolo da superare, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non si rivela particolarmente romantica, tuttavia non mancheranno momenti di improvvisa passione. In ambito professionale, invece, è arrivato il momento di recuperare qualche compito a lungo procrastinato.

Gemelli

Settimana sostanzialmente serena, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre una buona grinta fra i partner, con dei momenti anche di incredibile passione. Sul fronte lavorativo, invece, vi sarà modo di mettere in mostra le proprie competenze.

Cancro

Un oroscopo non particolarmente ricco, ma privo di enormi preoccupazioni, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non offre una grande passione, tuttavia non mancheranno momenti di piacevole romanticismo. In ufficio, nel frattempo, è necessario evitare battibecchi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni forse un po' statici, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo fra i partner, mentre i single saranno invece stimolati alla conquista. Sul fronte lavorativo, nel mentre, è tempo di recuperare vecchi progetti rimasti in sospeso.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona sintonia. In ufficio, nel frattempo, è tempo di risolvere alcune questioni non chiarite con un collega.

Bilancia

Un oroscopo ancora ricco, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa offre un'enorme grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere importanti gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni emozionanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera relazionale è avvolta da un nuovo romanticismo, che permetterà ai partner di rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Sul fronte professionale, invece, è il momento di mettere a frutto la propria creatività.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia si rivela mediamente grintosa e molto fisica, ma i partner saranno anche chiamati a migliorare la loro comunicazione. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di realizzare nuovi progetti.

Capricorno

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa offre un maggior romanticismo rispetto al solito, anche se bisognerà evitare un eccesso di critiche rivolto al partner. Sul fronte professionale, nel mentre, sarà necessario prestare attenzione alle entrate.

Acquario

Un oroscopo interessante, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela più grintosa rispetto al solito, anche se forse sproporzionata sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, spazio all'inventiva e alla creatività.

Pesci

Settimana emozionante, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rinnova con un'inedita voglia di scoperta, soprattutto per i single alla ricerca di una dolce metà. In ambito professionale, nel frattempo, sarà necessario migliorare il dialogo con colleghi e superiori.