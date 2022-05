Oroscopo settimana dal 23 al 29 maggio 2022

Ariete

Un oroscopo ancora ricco di grinta, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa è sia romantica che passionale e non mancheranno nemmeno momenti di conquista per i single. In ambito lavorativo, nel frattempo, è in partenza un nuovo progetto.

Toro

Sette giorni abbastanza sereni, quelli promessi dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia non promette grandi momenti di passione, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona intesa. In ufficio, meglio non dimostrarsi troppo distratti.

Gemelli

Settimana interessante, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa regala una grande sintonia fra i partner, con ottimi riscontri anche dal punto di vista più passionale del rapporto. In ambito professionale, nel mentre, arrivano nuovi compiti creativi.

Cancro

Un oroscopo un po' raffermo, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, con i partner pronti a qualche piccolo battibecco di troppo. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare litigi per questioni futili.

Leone

Sette giorni interessanti, quelli promessi dalle stelle ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa diventa più romantica e intensa, con i partner pronti anche a superare qualche recente malcontento. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Vergine

Una settimana di alti e bassi, quella promessa dagli astri ai nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non appare costante, tra momenti di buon romanticismo e altri di incomprensione. In ufficio, invece, bisognerà tenere a bada gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa si rivela poco romantica, ma questo non impedirà ai partner di lanciarsi in improvvisi momenti di passione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna fare più attenzione alle spese.

Scorpione

Sette giorni di media intensità, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera di coppia non regala un eccessivo romanticismo, ma il fronte più passionale del rapporto si caratterizzerà per una grande grinta. In ambito lavorativo, nel mentre, è giunto il momento di pianificare un nuovo successo.

Sagittario

Settimana molto rilassante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa regala una buona intesa fra i partner e non mancheranno nemmeno momenti di piacevole passione. In ufficio, nel frattempo, è utile dedicarsi a nuove attività.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non offre ancora una perfetta intesa fra i partner, i quali sono chiamati a lavorare maggiormente sul dialogo. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare richieste eccessive verso colleghi e collaboratori.

Acquario

Sette giorni sereni, quelli garantiti dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera di coppia è romantica e passionale, mentre i single potranno di certo lanciarsi in nuove conquista. In ufficio, nel frattempo, spazio a una grande creatività.

Pesci

Settimana tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia è mediamente romantica, ma fra i partner potrebbe mancare quel pizzico di passione in più. In ambito lavorativo, invece, meglio trovare soluzioni veloci a problemi per troppo tempo ignorati.