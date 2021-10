Oroscopo settimana dal 25 al 31 ottobre 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe regalare numerosi momenti romantici, con i partner pronti a sfoderare una dolcezza anche abbastanza inedita. Sul lavoro, però, potrebbero verificarsi ancora contrasti con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni di energie contrastanti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non regala un grande romanticismo, anche se non mancheranno dei momenti di improvvisa passione. In ufficio, tuttavia, bisognerà prestare particolare attenzione alla comunicazione.

Gemelli

Settimana di buone prospettive, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia non apparirà particolarmente romantica, perché i partner saranno forse troppo sbilanciati sul versante fisico del rapporto. In ambito lavorativo, una buona grinta spingerà verso un nuovo progetto.

Cancro

Un oroscopo di media intensità, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa non sembra garantire enorme dolcezza ai partner, tuttavia una famelica passione potrebbe coinvolgere i partner. Sul fronte lavorativo, meglio mordersi la lingua.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre un medio romanticismo e non mancheranno di passione, tuttavia gli innamorati potrebbero anche lanciarsi in qualche battibecco di troppo. In ufficio, invece, non è ancora tempo di lanciarsi in grandi pretese economiche.

Vergine

Settimana forse un po' noiosa, ma priva di grandi ostacoli, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non appare particolarmente emozionante, forse per l'eccessiva pignoleria dei partner. In ufficio, invece, è tempo di recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo ancora molto energico, quello promesso dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa è sempre caratterizzata da una famelica passione che, nel coso dei prossimi giorni, premierà soprattutto i single in cerca di avventure. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, arrivano conferme economiche.

Scorpione

Sette giorni di buone novità, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. In ambito amoroso, le coppie saranno caratterizzate da una grande voglia di comunicazione, nonché di intimità. Sul lavoro, tuttavia, bisogna evitare i colpi di testa e le decisioni espresse con troppa aggressività.

Sagittario

Settimana di buoni sentimenti, quella promessa dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre un ottimo romanticismo, con i partner pronti a rinnovare un'importante promessa reciproca. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove sarà necessario mordersi la lingua nel rapporto con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo un po' appannato, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non offrirà un enorme romanticismo, anche se potrebbero non mancare dei piccoli momenti di passione. In ufficio, invece, le giornate potrebbero apparire più noiose rispetto al solito.

Acquario

Settimana tranquilla, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre ancora una buona grinta, soprattutto sul versante più malizioso del rapporto. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare notizie relative a un aumento.

Pesci

Sette giorni mediamente stabili, privi di grandi scossoni, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso non risulta particolarmente passionale, ma i partner potranno approfittare di un buon dialogo reciproco. Sul lavoro, invece, spazio ai compiti più creativi.