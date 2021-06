Oroscopo settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Ariete

Un oroscopo decisamente malizioso, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un grande desiderio di sperimentazione, mentre i single sono pronti a lanciarsi in avventure inedita. Più tranquillo l'ambito lavorativo, dove vi saranno delle conferme da tempo attese.

Toro

Settimana abbastanza tranquilla, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non si rivela particolarmente romantico, ma i partner potranno contare su una buona capacità di dialogo. In ufficio, nel frattempo, non bisogna avanzare pretese eccessive verso colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni intriganti, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si rivela molto piccante, mentre i single saranno finalmente pronti a lanciarsi nella conquista. Qualche intoppo più in ambito lavorativo, dove alcuni compiti quotidiani potrebbero apparire noiosi.

Cancro

Un oroscopo energico, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La sicurezza in se stessi è ai livelli massimi, questo si rifletterà anche sulla coppia con una maggiore capacità di decisione e tanta inventiva. In ambito professionale, invece, vi potrebbero essere attriti con colleghi e superiori.

Leone

Settimana molto passionale, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre un ottimo romanticismo fra i partner, ma non mancherà nemmeno un'inedita passione. In ambito lavorativo ancora qualche intoppo, ma nulla di eccessivamente preoccupante.

Vergine

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non offre grande inventiva ai partner, tuttavia si potrà approfittare di un buona capacità di dialogo. In ufficio è invece essenziale abbandonare la proverbiale pignoleria del segno.

Bilancia

Un oroscopo abbastnza appagante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso offre una buona capacità di sperimentazione e i single, dopo lunghe settimane di dubbi, sono finalmente pronti a lanciarsi nella conquista. In ufficio, invece, bisognerà affrontare piccole noie quotidiane.

Scorpione

Settimana non particolarmente accesa, ma priva di estremi intoppi, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non offre una grande passione, ma i partner potranno risolvere un battibecco recente. In ufficio, spazio invece alla creatività e alla capacità di problem solving.

Sagittario

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una buona malizia fra i partner, ma sarà necessario risolvere qualche piccolo battibecco recente. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare novità in fatto di compensi.

Capricorno

Un oroscopo un po' raffermo, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non si rivela particolarmente passionale, mentre i single non sembrano particolarmente interessati a nuove conoscenze. In ufficio, invece, bisognerà evitare di prendersi i meriti di un successo in realtà raggiunto in team.

Acquario

Sette giorni un po' rallentati, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. Il romanticismo non caratterizzerà la sfera amorosa, dove i partner percepiranno più il desiderio di una momentanea indipendenza. Sul lavoro, invece, si potrà scommettere sulla propria creatività.

Pesci

Una settimana senza grossi intoppi, quella regalata dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, ma i partner saranno comunque in grado di dedicarsi a profonde conversazioni. In ufficio, invece, potrebbero arrivare notizie in materia di compensi.