Oroscopo settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022

Ariete

Un oroscopo interessante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela molto grintosa e maliziosa, con i partner pronti a realizzare dei desideri mai rivelati prima. In ufficio, invece, si potrà portare a termine un importante progetto.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non regala un eccessivo romanticismo, tuttavia gli innamorati riusciranno a trascorrere interessanti momenti insieme. Sul fronte lavorativo, invece, spazio a una maggiore creatività.

Gemelli

Settimana soddisfacente, quella offerta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si rivela piccante e anche romantica, inoltre arrivano buone conoscenze anche per i single. In ambito lavorativo, invece, potrebbero esserci delle appassionanti novità.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non appare estremamente appagante, con i partner forse distratti dalle loro routine quotidiane. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, sarà necessario evitare i conflitti.

Leone

Sette giorni un po' rallentati, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa non si rivela eccessivamente passionale, ma non mancheranno dei fugaci momenti di intimità. In ufficio, nel mentre, bisogna evitare le polemiche di un collaboratore particolarmente insistente.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, ma non al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non offre un eccessivo romanticismo, mentre potrebbero esservi delle discussioni per via di un eccesso di pignoleria. In ambito lavorativo, invece, meglio privilegiare i compiti solitari.

Bilancia

Un oroscopo di media intensità, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia potrebbe non risultare particolarmente grintosa, anche se non mancheranno dei momenti di romanticismo. Sul fronte professionale, nel frattempo, spazio alla creatività.

Scorpione

Sette giorni un po' rallentati, quelli proposti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non appare troppo passionale, anche se il romanticismo comunque coinvolgerà la coppia. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di stringere nuove alleanze strategiche.

Sagittario

Settimana intrigante, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso regala una buona intesa fra i partner, grazie anche a delle ottime capacità comunicative. In ambito professionale, nel mentre, potrebbe arrivare una promozione.

Capricorno

Un oroscopo un po' noioso, ma privo di grandi intoppi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non regala grandi momenti di intimità, anche perché ai partner sarà richiesto di migliorare il loro dialogo reciproco. In ufficio, invece, meglio fuggire dalle polemiche.

Acquario

Sette giorni molto energici, quelli offerti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa regala un ottimo romanticismo, che coinvolgerà sia le coppie consolidate che i single in cerca di nuove conoscenze. Sul lavoro, nel frattempo, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana avvincente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non offre grandi momenti di passione, tuttavia fra i partner continua a persistere un'ottima intimità. In ufficio, nel mentre, arrivano ottime notizie sul fronte dei contratti.