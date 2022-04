Oroscopo settimana dal 4 al 10 aprile 2022

Ariete

Un oroscopo decisamente interessante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non presenta grandi intoppi, poiché avvolta da grande grinta e da un'ottima capacità comunicativa. In ufficio, invece, potrebbero spuntare dei nuovi e appaganti progetti.

Toro

Settimana non troppo accesa, ma priva di grandi contrasti, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non regala un forte romanticismo, tuttavia i partner sapranno conquistarsi degli interessanti spazi di passione. In ambito professionale, invece, meglio evitare i contrasti.

Gemelli

Sette giorni rilassati, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa regala una buona sintonia fra i partner, che si manifesterà anche con una buona grinta intima. Sul fronte lavorativo non si prevedono grandi intoppi, ma meglio non rendersi protagonisti di accuse e polemiche.

Cancro

Un oroscopo ancora rallentato, ma in lieve miglioramento, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre un maggiore romanticismo fra i partner, ma ancora molto deve essere fatto sul fronte della passione. In ufficio, nel frattempo, meglio non avanzare pretese difficili da soddisfare.

Leone

Settimana di alti e bassi, quella proposta dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si rivela abbastanza grintosa e comunicativa, ma potrebbe mancare un pizzico di romanticismo in più. In ambito professionale, invece, spazio ai compiti più creativi.

Vergine

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita sentimentale offre un maggiore romanticismo, che permetterà ai partner di ipotizzare anche passi importanti per la coppia. Sul fronte professionale, invece, meglio non dimostrarsi troppo pignoli.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, quello svelato dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia potrebbe caratterizzarsi per qualche difficoltà comunicativa, tuttavia non mancheranno momenti di passione, anche intensa. In ufficio è invece necessario rivedere le proprie priorità.

Scorpione

Sette giorni senza troppe preoccupazioni, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa offre un rinnovato romanticimo e, finalmente, anche più slancio dal punto di vista passionale. Qualche intoppo in più in ufficio, dove non bisognerà mostrarsi troppo aggressivi.

Sagittario

Settimana serena, quella proposta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia regala una grande dialettica ai partner, utile per superare qualche battibecco recente. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario pensare a progetti più ambiziosi.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera relazionale regala dei momenti di buon romanticismo, ma sul fronte più passionale del rapporto serve un maggiore impegno. In ufficio, nel mentre, bisogna recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Acquario

Sette giorni rilassati, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa offre una buona intesa fra i partner e, soprattutto, non mancheranno inventiva e creatività anche nei momenti più passionali fra i partner. Sul fronte professionale, spazio a nuovi progetti.

Pesci

Settimana dedicata alle emozioni, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia regala un buon romanticismo, unito a una passione grintosa e originale. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle importanti gratificazioni economiche.