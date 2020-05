Oroscopo settimana dal 4 al 10 maggio 2020

Ariete

Un oroscopo ancora interessante, quello garantito dagli astri ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per una grande energia, soprattutto sul versante più fisico del rapporto: è giunto il momento di lanciarsi nella sperimentazione. Nuovi progetti all'orizzonte in ambito lavorativo.

Toro

Sette giorni molto coinvolgenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso si caratterizza per una grande capacità comunicativa, perfetta per superare qualche dissidio recente con il partner. Sul fronte professionale, nel frattempo, è giunto il momento di coltivare la propria creatività.

Gemelli

Settimana ancora molto romantica, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. I partner potranno approfittare di una grande intesa e di ottimi momenti di intimità, pronti per rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Sul fronte lavorativo, spazio ai progetti di lungo termine.

Cancro

Un oroscopo altalenante, ma non privo di sfide entusiasmanti, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La sfera degli affetti richiede maggiore capacità nell'ascoltare le esigenze del partner, ma non mancheranno piccoli momenti di passione. In ambito lavorativo, nel frattempo, meglio non sollevare battibecchi.

Leone

Sette giorni di alti bassi, ma anche di opportunità da non lasciarsi sfuggire, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. Le stelle garantiscono dei momenti romantici con il partner, tuttavia potrebbe mancare la giusta energia sul fronte più fisico del rapporto. Sul lavoro, invece, meglio concentrarsi sui compiti più pratici.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. Molti i momenti romantici che caratterizzeranno la vita di coppia, ma i single potrebbero scoprirsi impacciati nel corteggiamento. In ambito professionale, invece, giungeranno delle ottime proposte.

Bilancia

Sette giorni di alti e bassi, ma senza troppe difficoltà, quelli in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre dei momenti di energica passione con il partner, anche se servirà una maggiore attenzione al dialogo. Sul lavoro, è tempo di recuperare qualche progetto rimasto chiuso in un cassetto.

Scorpione

Un oroscopo all'insegna delle passioni, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Scorpione. In ambito amoroso saranno avvantaggiati i single in cerca di conquiste, mentre nella coppia consolidata sarà necessario investire maggiori energie nel dialogo. Attenzione ai passi troppo avventati in ambito lavorativo.

Sagittario

Sette giorni di importanti possibilità, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa sarà avvolta da nuove energie, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto: è giunto il momento di sperimentare qualche nuova fantasia. Sul lavoro, invece, bisogna evitare un confronto diretto con un collega.

Capricorno

Settimana sempre all'insegna delle soddisfazioni, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia appare serena e priva di grandi scossoni, tuttavia il versante più intimo del rapporto potrebbe soffrire la mancanza di creatività. Sul fronte professionale continua il periodo di gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo ancora soddisfacente, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si rivelerà molto creativa e complice, grazie anche a un'energia passionale che permetterà di sperimentare nuove fantasie con il partner. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, si potrà risolvere un problema accantonato qualche settimana fa.

Pesci

Sette giorni mediamente tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia richiede più attenzione all'ascolto del partner, poiché le distrazioni potrebbero alimentare battibecchi e incomprensioni. Sul lavoro, nel mentre, spazio a piccoli compiti molto creativi.