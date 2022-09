Oroscopo settimana dal 5 all'11 settembre 2022

Ariete

Un oroscopo decisamente interessante, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela infatti molto grintosa e passionale, mentre i single potranno tentare la via della conquista. In ufficio, nel frattempo, arrivano buone notizie in merito a futuri progetti.

Toro

Sette giorni abbastanza tranquilli, quelli offerti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa offre un medio romanticismo, che permetterà anche ai partner di superare qualche piccolo battibecco recente. In ambito professionale, invece, si vivrà un momento più creativo rispetto al solito.

Gemelli

Settimana molto energica, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre una buona grinta ai partner, pronti a sperimentare fantasie a lungo tenute nascoste. Nel frattempo, la vita professionale permette di esplorare nuove e più proficue strade.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. L'ambito amoroso non garantisce un'intensa intesa fra i partner, ma non mancheranno comunque dei piccoli momenti di romanticismo. In ufficio, nel mentre, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi dei confronti di colleghi e superiori.

Leone

Settimana senza troppi intoppi, quella privsta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia si rivela mediamente passionare, anche se potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più fra i partner. In ambito professionale, invece, è arrivato il momento di pensare a un nuovo progetto.

Vergine

Sette giorni sereni, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa scorre senza grandi preoccupazioni e potrebbe anche riservare dei momenti particolarmente romantici fra i partner. Qualche intoppo in più invece in ufficio, dove sarà necessario limitare la propria pignoleria nei confronti di colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dagli astri ai nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia permette di approfittare di un medio romanticismo, ma il versante più passionale del rapporto apparirà poco avvincente. Nel frattempo, in ambito professionale è giunto il momento di recuperare un compito rimasto per troppo tempo in sospeso.

Scorpione

Sette giorni tranquilli, ma non troppo ricchi di novità, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, forse più passionale che romantica. In ambito lavorativo, nel mentre, è tempo di dimostrare una grande creatività.

Sagittario

Settimana priva di grandi intoppi, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa si caratterizza per una grande passione, con i partner molto concentrati sul versante più fisico del loro rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa inizia a dimostrarsi più romantica rispetto agli ultimi mesi, ma è necessario lavorare ancora sul fronte della comunicazione. In ufficio, nel frattempo, utile sarà valorizzare gli scambi con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni privi di grandi ostacoli, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non si rivela eccessivamente romantica, tuttavia sia le coppie che i single potranno approfittare di una buona passione. Sul versante lavorativo, nel frattempo, si palesano all'orizzonte nuove opportunità.

Pesci

Settimana di alti e bassi, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non si rivela molto romantica, anche se i partner riusciranno comunque ad approfittare di una buona passione. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di riordinare idee e progetti per un successo che arriverà entro la fine dell'anno.