Oroscopo settimana dall'11 al 17 maggio 2020

Ariete

Un oroscopo da dedicare alle emozioni, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia sarà avvolta da un nuovo romanticismo, grazie anche a una migliorata capacità di comunicazione con il partner. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, nuove sfide si intravedono all'orizzonte.

Toro

Sette giorni di importanti novità, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso sarà caratterizzato da una nuova grinta, che si manifesterà soprattutto sul fronte fisico del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario evitare troppa aggressività con i colleghi.

Gemelli

Settimana entusiasmante, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Gemelli. La sfera amorosa risulta decisamente romantica e maliziosa: i partner saranno disposti a lanciarsi in inedite sperimentazioni, alcune anche particolarmente bollenti. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, spazio alla creatività.

Cancro

Piccoli miglioramenti, ma con ancora qualche ostacolo da superare, quelli previsi dall'oroscopo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia richiede un maggiore impegno sul fronte della comunicazione, ma migliora il versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, nel mentre, è meglio non farsi guidare dagli istinti.

Leone

Sette giorni un po' rallentati, ma non eccessivamente preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia promette un maggiore romanticismo, ma la passione potrebbe non raggiungere elevati livelli. Sul lavoro, invece, utile sarà fare affidamento sulla ragione e sull'assertività.

Vergine

Settimana promettente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia regala una maggiore intesa fra i partner, anche grazie a un rinnovato romanticismo. Sul fronte professionale, nel frattempo, potrebbero essere in arrivo delle piccole gratificazione a livello economico.

Bilancia

Sette giorni di alti e bassi, ma anche di buone possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia garantisce dei momenti di intensa passione, tuttavia sarà necessario migliorare la comunicazione con la persona amata. In ambito lavorativo, nel frattempo, bisogna coltivare maggiormente la propria creatività.

Scorpione

Un oroscopo dalle importanti prospettive, ma anche con qualche ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia potrà approfittare di una rinnovata grinta, pronta a manifestarsi soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. Il versante della carriera, nel frattempo, garantisce degli inediti slanci creativi.

Sagittario

Settimana abbastanza statica, ma priva di grandi turbamenti, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso suggerisce una maggiore attenzione alla comunicazione con il partner, mentre il romanticismo potrebbe essere ai minimi livelli. Più chances sul fronte professionale, con l'avvio di alcuni progetti.

Capricorno

Sette giorni ancora ricchi, ma non privi di qualche piccolo ostacolo, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso offre ai partner la possibilità di sperimentare un approccio più grintoso, soprattutto sul versante fisico del rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbero giungere delle nuove entrate.

Acquario

Un oroscopo da dedicare alla passione, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre una rinnovata passione, ideale anche per lanciarsi nella sperimentazione di nuove e inedite fantasie. Qualche noia in più sul lavoro, poiché ci si dovrà occupare di compiti non esattamente creativi.

Pesci

Settimana decisamente grintosa, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso offre la possibilità di sperimentare delle fantasie per molto tempo rimaste chiuse in un cassetto, alimentando così la passione di coppia. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare i battibecchi.