Dagli archivi di Woolrich ai nuovi K-Way da neve. Così la storia diventa futuro

Riparte da dove tutto è cominciato: nel 1830, in Pennsylvania, tra miniere e foreste immerse nel paesaggio rurale americano. Riparte dai suoi ricchissimi archivi, fatti di 15mila capi e chilometri di tessuti Woolrich appena entrato nel mondo BasicNet di Lorenzo Boglione. Che avvisa: "Siamo curatori dei nostri marchi. Con Woolrich ripartiamo dalle origini". Significa dalla storia di un brand che per decenni si è basato su una giacca l'Arctic Parka, simbolo di protezione estrema contro gli inverni più severi, fino al celeberrimo buffalo check, il pattern a quadrettoni rossi e neri diventato un codice visivo globale. A Pitti Uomo, Woolrich ha presentato un racconto che non sceglie tra tradizione e innovazione, ma le tiene insieme in un equilibrio naturale. Perché ci sono storie che non smettono di evolversi. Così come invece a Milano è stata presentata la collezione di K-Way, pensata per o sci e per la montagna. Lo stile? "La nostra idea è stata quella di fare articoli di qualità eccezionale a prezzi intelligenti", spiega Lorenzo Boglione. Nato come simbolo di protezione dalla pioggia, negli anni '70 K-Way da capo di città sale in montagna entra nel mondo dello sci alpino, sviluppando capi performanti e diventando sponsor ufficiale della nazionale francese. Un percorso che culmina nel 1992, quando alle Olimpiadi Invernali di Albertville il brand veste gli atleti della Nazionale Francese, affermandosi anche nel segmento sportivo internazionale. Ma la montagna, per K-Way, non è solo performance.

È un territorio che ispira uno stile di vita: dinamico, ma sempre autentico. Racconta la libertà, il ritmo della natura e l'energia dell'après-ski. Ed è proprio quella che racconta la nuova collezione che dabbia al suo interno i valori dello sport.