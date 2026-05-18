L'immagine classica del Dna tecnologico

Sono diversi i volti espressivi di Casio, nonostante la gran parte del pubblico della Casa giapponese tenda a riconoscerne la piena identità nel celeberrimo G-Shock, in tutte le sue innumerevoli declinazioni, sintesi di tecnologia e ricerca avanzata su funzioni e struttura. La celeberrima intuizione dell'ingegner Kikuo Ibe, nel 1983, è stata preceduta, dal modello AQ-500, analogico, ma con display al 6, su cassa rettangolare, d'impostazione geometrica classica, tipica degli anni '70, oggi all'interno della serie Vintage e, attualmente, uno schema espressivo tradizionale trova terreno fertile nell'accattivante lancio dell'Edifice automatico e nella Timeless Collection, composta da tre sfere rotondi, calendari con fasi di luna, e modelli che strizzano l'occhio alla felicissima era stilistica degli anni '60: cassa rettangolare con anse contenute e ricurve, grandi aperture di quadrante a massima armonia sul polso. In quest'ultimo contenitore propositivo della Casa nipponica, a partire da questo mese, la filiale italiana ha introdotto la nuova serie MTP-B215, segnatempo analogici celebrativi dell'equilibrio tra impostazione minimalista e naturale eleganza. Destinati ad un pubblico maschile, ma appropriati per vestire anche la delicatezza del polso femminile, sono declinati su cassa rettangolare in acciaio da 39,7 x 26 mm, con uno spessore limitato a 7,9 mm ed impermeabile fino a 5 atmosfere.

Significativi i quadranti, protetti da vetro minerale, con indici a barretta sfaccettati e radiali, ad incorniciare lancette Dauphine scorrenti su di una superficie trattata soleil nelle cromie del nero, del blu e dell'argenté: pura essenzialità. Animati da movimento al quarzo (batteria della durata di 3 anni), sono completati da bracciali in acciaio su 7 file di maglie o cinturini in vera pelle. Il prezzo consigliato è di 89,9 euro.