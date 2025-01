L'Italia non vince, ma sa scegliere i vincenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Apparentemente l'Italia rimane fuori dai Golden Globe, i rinnovati premi statunitensi che, dopo una parentesi complicata con lo scioglimento dell'associazione della stampa estera hollywoodiana, ora, con una giuria più allargata e inclusiva, è tornato a essere uno dei più importanti riconoscimenti cinematografici e televisivi. Vermiglio di Maura Delpero non ce l'ha fatta nella categoria migliore film internazionale nella cui cinquina c'era il titolo rubamazzo Emilia Pérez di Jacques Audiard. Ora rimane da vedere se l'opera seconda della regista di Bolzano, già entrata nella shortlist di 15 titoli degli Oscar per il Miglior Film Internazionale, verrà confermata anche nelle cinquine finali del 17 gennaio. Mentre l'unico premio a un film battente bandiera italiana è stato quello andato a Trent Reznr e Atticus Ross per la Migliore Colonna Sonora di Challengers di Luca Guadagnino. Un po' poco per il nostro Paese? In realtà a uscire vincitrice è la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia che ha visto premiati molti titoli presentati lì in prima mondiale. Nel festival diretto da Alberto Barbera lo stesso Vermiglio aveva vinto a settembre scorso il Leone d'Argento (erano venti le candidature dei titoli veneziani ai Golden Globe) ma, tra i premiati, c'è la prestigiosa tripletta di The Brutalist di Brady Corbet, già Leone d'Argento per la migliore regia a Venezia, come miglior film drammatico, miglior regista e miglior attore in un film drammatico: Adrien Brody. È il quinto anno consecutivo che un titolo della Mostra di Venezia vince ai Golden Globe per il miglior film (commedia o drammatico).

Soddisfazione anche per il riconoscimento a Fernanda Torres come miglior attrice in un film drammatico per Io sono ancora qui di Walter Salles che all'81a Mostra di Venezia era stato premiato per la sceneggiatura. La morale, un po' brutale, è sempre quella: se non riusciamo a vincere con un film del nostro Paese, almeno sappiamo scegliere quelli degli altri.