Le migliori guide per viaggiare in Italia

L'Italia offre infinite idee di viaggio, soluzioni perfette sia per organizzare un weekend fuori porta sia per programmare una vacanza più lunga alla scoperta del paesaggio e della cultura locale. A prescindere dalla destinazione, per viaggiare in Italia senza rischiare di perdersi gli angoli più suggestivi e gli scenari più insoliti è fondamentale dotarsi di una guida ad hoc che possa rappresentare un'ottima fonte di ispirazione.

Per trovare guide esaustive ed efficaci per esplorare il Belpaese è fondamentale tenere in considerazione il proprio obiettivo di viaggio, considerando il numero complessivo delle tappe, l'itinerario da seguire e naturalmente il budget a disposizione. Dove acquistare le migliori guide turistiche? Ecco alcune proposte interessanti e facilmente reperibili.

Italia on the road

Paula Hardy Duncan Garwood è l'autrice di una guida dedicata all’esplorazione dell'Italia on the road, una raccolta di 40 itinerari attraverso tutto il Paese: dalle fughe di due giorni alle avventure più articolate, li abbiamo descritti con i consigli degli esperti e con moltissimi spunti di viaggio. Corredata da una pratica cartina pieghevole ed estraibile con informazioni utili e punti di interesse, la guida è perfetta sia per chi desidera visitare città da gourmet o centri cosmopoliti, sia per coloro che vogliono ammirare splendide coste o parchi nazionali selvaggi. Il volume descrive itinerari classici e imperdibili ma anche tour insoliti verso luoghi meno conosciuti.

Italia in 52 weekend

Dedicata agli itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni, la guida Italia in 52 weekend offre un punto di vista inedito per scoprire 52 idee di viaggio da compiere verso i luoghi meno conosciuti di ogni regione italiana ogni settimana dell'anno.

Dai borghi Walser del Monte Rosa fino alle lagune incontaminate della costa adriatica, dagli eremi appenninici alla Sicilia del cinema: la guida è perfetta per il viaggiatore che cerca una lista di proposte per ogni stagione.

101 luoghi insoliti in Italia

Giuseppe Ortolano ha realizzato una guida incentrata sui 101 luoghi insoliti in Italia dove andare almeno una volta nella vita, località riservate e spesso lontane dal turismo di massa che meritano di essere visitate ed esplorare. Alcuni esempi sono Monterano, la città fantasma a pochi chilometri da Roma, ma anche Savoca e le sue mummie nel messinese, Buggerru in Sardegna, il castello valdostano di Verrès e l'isola di San Giulio nel Lago d'Orta.

I borghi più belli d'Italia

Claudio Bacilieri con la sua guida illustrata I borghi più belli d'Italia. Il fascino dell'Italia nascosta, invece, permette di conoscere da vicino 308 piccoli centri storici inferiori ai 15.000 abitanti. Il volume contiene tutte le informazioni necessarie per organizzare un viaggio in uno dei paesini della provincia italiana, selezionati dal Comitato scientifico dell'Associazione "I Borghi più belli d’Italia". L'edizione 2021 si arricchisce di molte new entry valutate in base alla qualità architettonica, culturale e paesaggistica.

Le vie francigene e romee

Se l'obiettivo del viaggio è quello di esplorare a piedi gli antichi cammini, la guida Le vie francigene e romee. Cammini, viaggiare a piedi in Italia e in Europa è certamente la lettura più utile. La via Francigena, in particolare, è il cammino percorso attorno all'anno Mille dall'arcivescovo di Canterbury per recarsi dal Papa e attraversa numerosi paesaggi marittimi e montuosi, pianure e colline, permettendo di cogliere testimonianze di ogni epoca fino a giungere nel cuore della Città eterna.