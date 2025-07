M5 avanti tutta: altri 100 milioni per le 11 fermate

Prolungameto di M5 a Monza avanti tutta. Dopo il vertice del 26 giugno, ieri il Ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli hanno incontrato in collegamento il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore lombardo alle Infrastrutture ed Opere Pubbliche, Claudia Terzi, il sindaco di Milano, Beppe Sala, di Monza Paolo Pilotto, di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. Il ministro ha confermato l'intenzione di stanziare altri 100 milioni di euro per realizzare tutte le 11 stazioni previste.

Lunga la storia del prolungamento della lilla fino a Monza: la progettazione è partita dieci anni fa e le associazioni di categoria del territorio nelle ultime settimane hanno rafforzato il pressing, ricordando che si tratta di un'opera "in grado di attrarre ogni giorno 200mila passeggeri e di togliere dalle nostre strade 30mila veicoli". Di fondamentale importanza, quindi, realizzare tutto il tracciato aggiuntivo. Il nodo sono gli extracosti, schizzati a 589 milioni per l'aumento dei prezzi rispetto al 2018, ma anche per le richieste di modifica avanzate dai gestori dei servizi e dalle amministrazioni locali.

L'obiettivo è realizzare il tratto di 12,6 chilometri Bignami-Monza in un unico lotto attraverso 11 nuove stazioni con interscambio con la futura Monza Bettola della M1: Testi Gorky, Bassini, Rondinella Crocetta, Lincoln, Monza Bettola. E poi 7 fermate nel Comune di Monza: Campania, Marsala, Monza Fs, Centro Trento Trieste, Villa Reale, Ospedale San Gerardo, Polo Istituzionale. A febbraio la Regione, d'intesa con Comuni e Mit, ha approvato in giunta le nuove tempistiche: l'avvio dei lavori è previsto a settembre 2027 e la fine a marzo 2033, con entrata in servizio a dicembre.

"Passi in avanti, nell'ottica di una maggiore copertura economica" recita il Mit, che appunto ha annunciato un nuovo finanziamento di altri 100 milioni, oltre ai 915 milioni di euro già stanziati. A questa cifra si aggiungono altri 10 milioni messi a disposizione da Regione Lombardia.

Soddisfazione bipartisan arriva dalla Brianza: secondo il sindaco di Monza Paolo Pilotto, "le risorse finanziarie aggiuntive annunciate dal ministro e dal Presidente della Regione rappresentano un ulteriore passo per il raggiungimento di una soluzione condivisa. Continueremo quindi a lavorare in questi giorni per dare seguito alle aspettative del territorio in accordo tra sindaci, Regione e Ministero".

I fondi confermano "la concreta volontà del ministro Matteo Salvini di andare avanti nel più breve tempo possibile per realizzare questa infrastruttura, con tutte le sue 11 fermate, così strategica per il territorio" ha aggiunto il segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo.