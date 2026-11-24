Da vivo aveva parlato poco. Da morto, Gianni De Gennaro potrebbe raccontare molto di più. È il paradosso che accompagna la fine dell’uomo che per mezzo secolo ha conosciuto alcuni dei passaggi più delicati della nostra storia. Un investigatore abituato a raccogliere informazioni, custodirle, decidere quando utilizzarle. Negli ultimi anni, però, era diventato lui l’oggetto delle indagini. Fino alla morte, lasciando lettere che potrebbero raccontare ciò che in vita aveva scelto di tacere. Parole ancora sconosciute, ma potenzialmente decisive per ricostruire una stagione di stragi mafiose che De Gennaro aveva investigato da protagonista.

La procuratrice di Firenze, Rosa Volpe, ha aperto un fascicolo autonomo, contro ignoti, nell’ambito delle indagini sulle bombe del 1993. Un procedimento distinto da quello della procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio. La decisione potrebbe favorire un raccordo con i magistrati di Caltanissetta, impegnati a ricostruire le presunte interferenze nelle indagini sulla strage di via D’Amelio. Un eventuale coordinamento potrebbe coinvolgere la Procura nazionale antimafia diretta da Giovanni Melillo.

Per comprendere perché Firenze torni a occuparsi dell’ex capo della Polizia bisogna recuperare un documento del 10 agosto 1993. De Gennaro, allora direttore della Dia, firmò la trasmissione al ministro dell’Interno Nicola Mancino di un rapporto riservato sulla strategia terroristica di Cosa nostra. L’analisi collegava le bombe di Roma e Milano, precedute dall’attentato di Firenze, alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Gli investigatori ipotizzavano che la mafia partecipasse a un progetto concepito insieme a un «potere criminale diverso e più articolato». Gli attentati potevano servire anche a ottenere un alleggerimento delle misure contro i boss, a cominciare dalle restrizioni carcerarie.

Non era una prova dell’esistenza di mandanti esterni. Era però una lettura investigativa che andava oltre la vendetta mafiosa, considerando possibili convergenze fra interessi criminali differenti. De Gennaro conosceva quelle valutazioni mentre le bombe continuavano a esplodere. Non le aveva apprese anni dopo, dalle ricostruzioni processuali. Le aveva portate personalmente all’attenzione del governo. Però due anni fa Firenze aveva già incontrato sul registro degli indagati il suo nome in una vicenda che risale al marzo 1994. Mancavano pochi giorni alle elezioni politiche quando le dichiarazioni riservate del collaboratore Salvatore Cancemi, sui presunti rapporti economici fra Cosa nostra e gli ambienti di Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi, finirono nelle mani del giornalista Giuseppe D’Avanzo. Le rivelazioni pubblicate il 20 marzo aprirono uno scontro politico violentissimo. Secondo la successiva ricostruzione investigativa, la fuga di notizie aveva compromesso alcuni accertamenti che erano ancora in corso.

Le conseguenze andarono ben oltre il lavoro dei magistrati. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Luciano Violante, intervenne pubblicamente sulle notizie emerse. Il 22 marzo La Stampa pubblicò un articolo di Augusto Minzolini che gli attribuiva dichiarazioni su Dell’Utri. Il 23 marzo, quattro giorni prima delle elezioni, Violante lasciò la presidenza dell’Antimafia. La fuga dei verbali di Cancemi e il caso Violante erano episodi distinti, ma la successione degli avvenimenti mostra come informazioni provenienti da un’indagine ancora riservata fossero finite al centro della campagna elettorale.

Trent’anni dopo, nel giugno 2024, la Procura di Firenze iscrisse De Gennaro nel registro degli indagati per rivelazione di segreto, contestando anche l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. A indicarlo come possibile fonte di D’Avanzo erano state le dichiarazioni di Ilda Boccassini, che aveva riferito una confidenza ricevuta dal giornalista nel 2011. L’ex capo della Polizia negò di aver consegnato i verbali. Il procedimento venne archiviato per prescrizione. Rimaneva un interrogativo investigativo: chi aveva spinto la fonte di quelle informazioni e con quale finalità?

Il nuovo fascicolo aperto a Firenze potrebbe rappresentare il punto di incontro fra due inchieste che, per anni, hanno seguito percorsi differenti. Da una parte la fuga dei verbali di Salvatore Cancemi nel 1994, dall’altra il presunto depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Due vicende nelle quali ricorre il nome dell’ex capo della polizia.

La decisione di Firenze apre una prospettiva che va oltre la vicenda personale di De Gennaro. Per la prima volta dopo la sua morte, il problema non è soltanto comprendere le ragioni di una scelta estrema, ma stabilire se l’uomo che aveva attraversato dall’interno la stagione delle stragi abbia lasciato informazioni ancora utili a ricostruirla. È una distinzione essenziale. C’è poi un aspetto che rende particolarmente delicato il lavoro dei magistrati. De Gennaro aveva conosciuto gli uomini che conducevano le indagini, i rapporti fra gli uffici, le decisioni assunte nei momenti più difficili. Era stato al tempo stesso protagonista di quella stagione e, molti anni dopo, destinatario di contestazioni giudiziarie che riguardavano proprio il suo operato. Le sue eventuali dichiarazioni dovranno quindi essere valutate tenendo distinti il racconto di un testimone privilegiato, la difesa di un indagato e gli elementi suscettibili di riscontro. Una distinzione indispensabile per comprendere il valore delle carte che ha lasciato.

Il possibile collegamento fra Firenze e Caltanissetta, attraverso la Procura nazionale antimafia di Giovanni Melillo, potrebbe offrire un’occasione per superare la frammentazione delle conoscenze investigative. Non si tratta di cercare a ogni costo un disegno unitario dietro vicende differenti. Il compito è verificare se informazioni emerse in un procedimento possano spiegare circostanze rimaste oscure in un altro. Anche perché la storia delle stragi non è fatta soltanto degli attentati e dei loro esecutori, ma comprende il modo in cui furono condotte le indagini, le piste abbandonate, gli errori commessi e le responsabilità accertate soltanto molti anni dopo.