Ci sono un indagato e una procura che procede per strage, quest’ultima intercetta un indagato che sta bruciando delle carte, si è liberato di altre, finanzia un pentito non più protetto dallo Stato, gli fornisce proiettili e si assicura che non dica una parola all’autorità giudiziaria: se non è inquinamento delle prove, questo, che cos’è? Ogni altra considerazione è legata al cognome di questo indagato, alla buona o cattiva fama che poteva essersi costruito, ai giornalisti di cui era stato amico: difendere la malasorte di questo rispettabile indagato, mimetizzato tra luci e ombre come molti altri di una certa epoca della nostra storia, per molti equivale anche a difendere se stessi, la propria, di storia.

Poi c’è da capire chi sia a giudicare, quale stampa possa dare lezioni. Dal 1992 al 1998 i suicidi «giudiziari» furono 43, cifra tutt’altro che fisiologica, e ben 32 furono concentrati dal 1992 al 1994, quando impazzava un clima fomentato dai media e dall’opinione pubblica. Lo scrivente, per anni, fece da tetro consulente sui «suicidi di Tangentopoli» (da un mio elenco derivò persino un obelisco in una cittadina della Lunigiana) e l’ex parlamentare Nando Dalla Chiesa, nel 1998, presentò uno studio alla Camera secondo il quale «quasi tutti si uccisero fuori dal carcere, e molti anche dopo essere stati prosciolti, perché era il clima dell’opinione pubblica che era insopportabile Questo, più che rinviare all’azione di magistrati, rinvia all’incapacità che ebbero i giornali e l’opinione pubblica di mantenere un senso delle proporzioni».

Ora c’è il mondo al contrario, si accusa una Procura di voler «riscrivere» una storia che non è mai stata scritta tutta, non per davvero, magari si paragona il drammatico suicidio di Gianni De Gennaro a quello di Raul Gardini e si ignora che proprio Paolo Borsellino aveva scoperto cointeressenze tra la Ferruzzi e Totò Riina, già, rieccola, mafia-appalti, quel tavolino a tre gambe che Giovanni Falcone aveva scoperto ancora nel tardo 1990, e che, come Antonio Di Pietro ha ammesso, prima di Mani pulite univa Cosa nostra, politica e impresa in un patto eversivo che fece dire «la mafia è entrata in borsa» (Falcone) e che convinse disperatamente Paolo Borsellino, per 57 giorni, a cercare di proseguire il lavoro dell’amico appena ucciso a Capaci. È su questo che indagano a Caltanissetta, è su questo che in troppi non vogliono che si parli per ignoranza o per malafede: di chi, a Palermo e a Roma, coprì la stessa storia che ora si vuole continuare a scrivere, non riscrivere.

Gianni De Gennaro conosceva i tempi della giustizia e vedeva lo schiacciasassi mediatico-giudiziario dalla parte di chi indaga: ora toccava a lui dover attendere (troppo, sempre) e non ha voluto. Trarremo lezione dalla sua morte, ma nondimeno da chi ha fatto una scelta diversa: il non meno divisivo Mario Mori, che ha avuto tre processi in 22 anni ed è stato assolto per la «trattativa» a 83 anni; il generale dei carabinieri Antonio Subranni, che è stato assolto che ne aveva 90 e poi è morto a 91; il carabiniere di fiducia di Paolo Borsellino, Carmelo Canale, assolto a 62 anni dopo 14 di processi; l’ex parlamentare Calogero Mannino, che aveva 55 anni all’arresto e 81 all’ultima assoluzione; non ultimo Bruno Contrada, che aveva 85 anni quando la Cassazione dichiarò ineseguibile una condanna che in pratica aveva già scontato. La Storia non va in prescrizione. La verità non va in prescrizione. Sono le vite che ci vanno.