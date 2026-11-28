Toni molto duri L'ex capo della Polizia e prefetto Gianni De Gennaro ha organizzato con cura la sua uscita di scena In uno dei messaggi, quello al pm De Luca, ha scritto: «Se hai coscienza mi avrai sulla coscienza»

Il silenzio di Salvatore Contorno e i fatti sui quali Gianni De Gennaro avrebbe avuto interesse a preservarlo. È uno dei terreni sui quali si muove oggi l’indagine della Procura di Caltanissetta sui depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Secondo quanto risulta a Il Giornale, gli elementi investigativi acquisiti sulle vicende del 1989 avrebbero indotto gli inquirenti a interrogarsi sulla possibilità che l’interesse dell’ex capo della Polizia, si estendesse anche a fatti successivi. In questa prospettiva assume particolare rilevanza l’attendibilità di alcune dichiarazioni rese negli anni dal collaboratore di giustizia. Una, in particolare, risale al marzo del 1994, quando Contorno negò di conoscere Marcello Dell’Utri. Gli inquirenti potrebbero verificare se quella smentita fosse veritiera o se fosse stata sollecitata dall’allora vicedirettore della Dia. Particolare rilievo assume il contesto storico e politico nel quale maturarono quelle dichiarazioni. Il 18 febbraio 1994 Salvatore Cancemi aveva riferito alla pm Ilda Boccassini dei presunti rapporti tra Cosa nostra, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, indicando proprio in Contorno una delle persone in grado di fornire riscontri al suo racconto. Interrogato dalla stessa magistrata il 7 marzo, Totuccio negò di conoscere Dell’Utri, sostenendo che Cancemi avesse fatto confusione con un altro Contorno, Giuseppe. La smentita venne fatta arrivare anche a Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni, i due giornalisti di Repubblica che il 20 marzo pubblicarono il contenuto dei verbali riservati di Cancemi. Berlusconi aveva annunciato la sua discesa in campo il 26 gennaio e, al momento della pubblicazione dell’articolo, mancavano appena sette giorni alle elezioni politiche.

A distanza di oltre trent’anni, la Procura nissena disporrebbe di un primo elemento indiziario circa la possibile conoscenza tra Contorno e Dell’Utri, circostanza che non sarebbe mai stata adeguatamente approfondita finora. Sebbene gli elementi raccolti fino alla formulazione della richiesta cautelare non fossero sufficienti per prospettare in quell’atto un coinvolgimento di De Gennaro nella smentita del collaboratore, la vicenda costituirebbe uno dei fronti suscettibili di ulteriori approfondimenti. Non si configura, in questo senso, uno specifico filone d’indagine su Berlusconi, anche perché, qualora trovasse riscontro l’ipotesi di un intervento di De Gennaro sulle dichiarazioni di Contorno, resterebbero da chiarirne le finalità. Gli stessi inquirenti si presume non siano in grado di stabilire ancora se un’eventuale menzogna fosse funzionale a favorire o meno l’allora leader di Forza Italia, né si esclude che alla base del presunto condizionamento del collaboratore potessero esserci più ragioni. È la gestione di Contorno nel suo complesso a essere oggetto degli accertamenti. Se gli elementi acquisiti riguardano soprattutto le circostanze legate al ritorno clandestino del pentito in Sicilia nel 1989, si mira a comprendere se ci fossero altri fatti, anche relativi al periodo delle stragi del 1992, sui quali Contorno non avrebbe dovuto riferire.