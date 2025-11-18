"Non faccia sedute spiritiche", "Perché non cita Borsellino?": scontro di fuoco tra Del Vigo e Gratteri su Falcone

Scontro di fuoco questa mattina a Omnibus tra il vice direttore del Giornale, Francesco Maria Del Vigo, e il magistrato Nicola Gratteri. Tema del contendere la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. A un certo punto gli animi si sono scaldati quando il vice direttore del Giornale ha parlato della mancanza di fiducia nella magistratura da parte dei cittadini e della necessità di spezzare la politicizzazione e il correntismo.

Ma il procuratore di Napoli ha ribattuto parlando della lentezza dei processi e puntando il dito contro il cittadino che se la prende col magistrato di turno e non si chiede invece come mai la politica non ha investito in giustizia, istruzione e cultura. "Il gestore del potere non vuole un popolo pensante", ha spiegato Gratteri. Ma Del Vigo lo ha incalzato tirando fuori le due bufale su Falcone lette dal procuratore.

"Non sta facendo un buon servizio alla giustizia, procuratore, non faccia sedute spiritiche, riportando interviste inesistenti di eroi antimafia morti 30 anni fa".

Gratteri ha ribattuto: "Sulla seconda intervista non sono d'accordo con lei, perché non commenta quello che ha detto Morvillo, lo ripeta. È lei che lo ha fatto tornare dopo 30 anni, perché non cita Borsellino che era contrario alla separazione delle carriere?".