La separazione degli attributi

Ho letto che l'uomo di Vitruvio di Leonardo da Vinci è rimasto evirato. Non so se sia il woke, che io tanto detesto, ma devo dire che questa volta non sono d'accordo sulle polemiche. In un Paese che te le fa cadere, le balle, ha fatto bene a tagliarsele. In un giorno solo ci siamo sciroppati il procuratore Nicola Gratteri, secondo il quale solo i criminali e i massoni voteranno Sì al referendum sulla giustizia, diventando paradossalmente il perfetto testimonial del Sì. Non certo perché sia criminale o massone, ma perché con quella frase ha dimostrato di emettere sentenze da pm addirittura prima che i reati si consumino, provando così la necessità della separazione delle carriere. A stretto giro, nell'ormai mitologico caso Report fra spie, lobby gay e indagini, a noi del Giornale è stato chiesto di fornire delle scuse per avere rivelato in anteprima che il consulente di Sigfrido Ranucci, il commercialista Gian Gaetano Bellavia, era finito nei guai con i database. Dovremmo dunque scusarci nel giorno in cui non viene scagionato, ma indagato. Segno che a sinistra davvero le sentenze se le scrivono da soli. E il bello è che sarebbe bastato telefonare al Bellavia stesso, che al Giornale aveva rilasciato una intervista, per chiedere conferma di quanto avesse detto lui medesimo: e cioè proprio quello che dice l'indagine della Procura.

L'ipotesi di violazione della privacy è la necessità, per fortuna dell'indagato, che in un Paese normale con carriere davvero separate sia l'accusa che deve dimostrare il dossieraggio. Altro motivo per votare Sì. E torniamo al disegno di Vitruvio e alle famose balle cadute.