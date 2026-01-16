Malpensa Lab: per l'Olimpiade gli studenti sono giornalisti

Per Olimpiade e Paralimpiade invernali Milano-Cortina, Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate e che è official supporter dei Giochi, annuncia una collaborazione con la Iulm e l'Università degli Studi di Milano per la creazione dell'"MXP Media Lab" all'interno di Malpensa. Un progetto che coinvolge dieci studenti dei corsi di giornalismo, cinema, comunicazione e new media che saranno inseriti in un "presidio di comunicazione e ufficio stampa" per produrre contenuti editoriali, fotografici e video e raccontare le attività aeroportuali legate ai Giochi. Michaela Castelli, presidente del cda Sea, spiega che "le Olimpiadi rappresentano per gli aeroporti di Milano una sfida operativa di grande complessità: gestire in modo efficiente un aumento eccezionale del traffico passeggeri, garantire i più alti standard di sicurezza e movimentare attrezzature e merci speciali in tempi ristretti. In questo scenario, l'MXP Media Lab ci permetterà di raccontare da vicino in nostro impegno quotidiano". Per Valentina Garavaglia (nella foto), rettrice Iulm, "questo progetto rappresenta il modo in cui intendiamo l'università: un luogo in cui le discipline che insegniamo - dal giornalismo al laboratorio di regia, dalla comunicazione ai nuovi media - prendono forma nella realtà, dentro uno dei sistemi infrastrutturali più complessi e strategici del Paese. Le studentesse e gli studenti lavoreranno sul campo, realizzando interviste agli atleti e ai protagonisti dei Giochi, raccontando il loro arrivo a Milano e il dietro le quinte, producendo contenuti originali, editoriali e audiovisivi con linguaggi contemporanei. Non saranno semplici osservatori, ma protagonisti del processo comunicativo di un evento globale".

Marina Brambilla, rettrice della Statale, aggiunge che "il progetto interpreta la missione dell'università come luogo di formazione e di dialogo con le istituzioni e i grandi sistemi del Paese, trasformando un evento di portata internazionale in un laboratorio pratico".