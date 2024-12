Mammucari, "belva" in fuga: "Anch'io ho le mie fragilità"

Ascolta ora 00:00 00:00

Che cosa succede negli studi della Rai? Prima Mariotto che scappa in diretta da Ballando dopo aver appoggiato (per sbaglio) la mano sul cavallo dei pantaloni di un ballerino. Poi (martedì sera) Teo Mammucari (nella foto) che abbandona Belve dopo un match surreale con Francesca Fagnani.

Mammucari, che fino a poche settimane fa è andato in onda su Raidue con un buon programma come Lo spaesato, si era messo in testa di farsi intervistare dalla Fagnani. Probabilmente perché il suo è il programma più cool del momento. Ma, forse, non era il momento giusto per il conduttore-attore, che tra l'altro per mestiere piglia in giro gli altri... Subito Mammucari è apparso in tensione, preoccupato, infastidito dal fatto che la giornalista gli desse del «lei», fino a irritarsi per domande per nulla irriguardose come: «Perché ha chiesto di farsi intervistare?», «Chi considera meglio di lei?». Interrogazioni puntute a cui gli ospiti della Fagnani solitamente rispondono con ironia e leggerezza, com'è nel mood della trasmissione. Che, probabilmente, Mammucari non ha mai visto altrimenti si sarebbe preparato o non ci sarebbe andato. Alla fine gli è pure scappato un «vaff...» mentre se ne andava via con il microfono ancora aperto. E, per giunta, ha pasticciato nottetempo, mettendo e togliendo audio sui social e facendosi ricoprire di prese in giro in rete, dove si è scatenato soprattutto il pubblico femminile, che gli ha rinfacciato quando metteva Flavia Vento sotto vetro e l'ha messo alla gogna («il merito è tutto tuo»).

Poi, ieri, ha cercato di spiegarsi. A Rtl ha detto che era teso perché aveva paura che Fagnani gli chiedesse della sua famiglia e della vita privata anche se erano d'accordo che non se ne parlasse.

«Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità». Stupisce, anche, che Mammucari abbia dato la liberatoria per trasmettere l'intervista (registrata).