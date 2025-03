Maxi-igloo e strumenti scolpiti nel ghiaccio per una rassegna modello di sostenibilità

Ascolta ora 00:00 00:00

Continua fino al 5 aprile sul Ghiacciaio Presena Paradice Music Festival - Concerti di ghiaccio. A 2.600 metri di quota, al cospetto di uno dei ghiacciai più affascinanti dell'arco alpino, la manifestazione - organizzata da Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing - si propone come una rassegna di spettacoli dal vivo giocata sul suggestivo intreccio tra musica e architettura. Basti dire che ad accogliere artisti e spettatori è il Milka Paradice Dome, un teatro-igloo da duecento posti di portata che, oltre a delinearsi come interessante esempio di architettura polare, rappresenta anche un modello di sostenibilità.

Perché con l'arrivo della primavera e delle temperature via via più alte, la struttura si scioglierà naturalmente sotto il sole, con un impatto ridotto al minimo sull'ambiente. Anche gli strumenti musicali usati nelle performance sono fatti di ghiaccio. Chitarre, bassi, viole, violini, violoncelli, batterie e persino il didgeridoo, antico strumento a fiato, sono tutti scolpiti nel ghiaccio dalle sapienti mani di artisti nati e cresciuti tra queste valli e montagne al confine tra Trentino e Lombardia, tra Val di Sole e Val Camonica. E sono veri capolavori in grado di regalare spettacolari effetti acustici e visivi. Tanto da diventare protagonisti indiscussi della kermesse, insieme agli artisti e alle orchestre che due volte alla settimana fino a fine stagione si esibiranno su questo palco ghiacciato per dare vita a spettacoli e concerti.

Tra i protagonisti della rassegna, due spiccano in particolare.

Il primo è la Paradice Orchestra, che nasce dall'incontro dei Los Locos Armando's, rock band locale, con il pianista Massimo Faes e il Frosty Trio, un trio d'archi fuori dagli schemi e tutto al femminile e, per l'occasione, propone un vasto repertorio musicale, spaziando un po' tra tutti i generi. Monografie su grandi artisti del passato e del presente, tributi e omaggi a musicisti di tutti i tempi, ma anche momenti dedicati all'opera e alla musica classica.

Il secondo protagonista della scena è la Paradice Band che, invece, propone cinque appuntamenti a tema dedicati alla musica italiana, inglese, ai generi Grunge, Surf & Reggae, e Pop. La band è guidata da Lino Mosconi che, oltre a essere un musicista, è anche uno degli artisti che ha costruito gli strumenti di ghiaccio.

Non solo musica in quota, ma anche cene: terminati i concerti, nel vicino rifugio Passo Paradiso sarà possibile degustare le specialità che nascono dall'incontro delle tradizioni gastronomiche di Trentino e Lombardia, con vista panoramica sul ghiacciaio. Un'occasione gustosa per rendere ancora più unica l'esperienza targata Paradice Music Festival.

Info e costi: 30 euro il biglietto di ogni concerto; 15 euro il biglietto A/R impianto di risalita; 50 euro per le cene ad alta quota, fissate sempre di sabato; il prossimo appuntamento è sabato 8 marzo, dopo il concerto «Sempre Nomadi» con Danilo Sacco&Gatti Randagi; i biglietti

sono acquistabili su www.pontedilegnotonale.com o nelle biglietterie di Passo Tonale (Paradiso, Serodine e biglietteria centrale), Ponte di Legno e Temù. I concerti sono raggiungibili e fruibili anche dai non sciatori.

CGS