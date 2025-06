Un nuovo traguardo per Pier Silvio Berlusconi

Ascolta ora 00:00 00:00

Pier Silvio Berlusconi colleziona l’ennesimo record nella sua personalissima bacheca di manager italiano. Ma non solo: oltre a raggiungere un traguardo tutto nazionale, il figlio dell'ex leader di Forza Italia riesce a spiccare anche nell’ambito dell’imprenditoria europea. Ecco quali sono i riconoscimenti che ha ricevuto e cosa significano al punto di vista manageriale e non solo.

Partendo dal suolo italiano ovviamente, il numero uno di Mediaset rientra ancora una volta tra i leader più apprezzati in Italia secondo l’aggiornamento di maggio 2025 dell’Osservatorio “Top Manager Reputation”. Un traguardo che assume un significato ancora più importante visto il compito dell’osservatorio che ogni mese analizza la reputazione online dei dirigenti delle principali realtà aziendali del Paese. Ma non solo. Piersilvio Berlusconi risulta essere l’unico rappresentante del mondo dei media a rientrare di diritto nella top ten dell’intero Paese. L’imprenditore ha ottenuto il secondo posto in una classifica dominata dai protagonisti di altri settori, tra cui l’automotive, l’energia, la moda e la finanza. Settori validissimi che però sono diametralmente opposti rispetto al campo dell’amministratore delegato di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi rimane al secondo posto assoluto, caso unico nel panorama manageriale nazionale.

Il risultato lo pone per il 23º mese consecutivo al primo posto nella categoria “Media e Telco”, testimoniando una reputazione fondata

su. L’ennesimo riconoscimento che aumenta sicuramente l’importanza crescente assunta da MFE – MediaForEurope nello scenario industriale e mediatico del continente.