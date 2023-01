Anticiclone africano a febbraio? La proiezione che spiazza il meteo

L'Italia, ma più in generale tutto il bacino del Mediterraneo, si trovano ancora sotto le spire del vortice ciclonico Attila che richiama aria fredda da nord e da est. Come abbiamo visto su ilGiornale.it, almeno per altri sette giorni faremo i conti con nevicate a bassa quota e temperature sotto le medie del periodo, ma in pentola bolle un potenziale e radicale cambiamento meteo a causa dell'ormai onnipresente anticiclone africano.

Stop all'inverno?

Gli esperti de IlMeteo.it prospettano il ritorno in grande stile dell'aria mite temperata proprio nel cuore della stagione invernale, dopo tanti giorni con temperature negative e fiocchi bianchi anche sulle zone costiere. I modelli matematici di questa mattina indicano, dal 6-7 febbraio in poi, un vastissimo anticiclone di matrice sub-tropicale impossessarsi dell'Italia ma anche di buona parte dell'Europa centro-meridionale. Il risultato sarebbe il solito: temperature sopra le medie di ben 10-12°C " con valori che in collina e montagna potrebbero risultare più simili a Maggio che a Febbraio", ha scritto il meteorologo Mattia Gussoni.

Dal gelo alla mitezza

Nel nostro Paese ciò si tradurrebbe con temperature massime anche superiori ai 15°C, durante il giorno, al Centro-Sud e con valori soltanto leggermente più bassi al Nord, cieli sereni ovunque e stabilità atmosferica in grado di durare addirittura fino al 12-15 febbraio. Come sempre diciamo in questi casi, questa è una tendenza e non una previsione, va presa con le molle e soprattutto confermata con gli aggiornamenti dei prossimi giorni ma fa specie che, in pieno inverno e dopo una situazione del genere, non sia l'alta pressione delle Azzorre eventualmente ad affacciarsi sulle nostre teste ma sempre e soltanto l'africano. " Insomma, rischiamo di passare dal crudo Inverno alla Primavera nel giro di pochissimi giorni", sottolinea Gussoni.

Il meteo del week-end

Prima dell'eventuale anticiclone, però, ne passerà ancora di gelo sotto i ponti: pur con un deciso miglioramento per la giornata di domenica, oggi e domani avremo ancora meteo freddo e instabile sulle regioni adriatiche e al Sud con nevicate fino alla bassa collina. Sereno ma molto freddo e gelido di notte al Nord e al Centro con minime sottozero nei luoghi senza vento e con cielo sereno. I Giorni della Merla (29-31 gennaio) rispetteranno la loro tradizione e i primi di febbraio potremmo avere una recrudescenza del maltempo se verrà confermata una nuova ondata gelida sulle aree orientali del nostro Paese. All'orizzonte, però, c'è lo spettro africano pronto a chiudere subito i "rubinetti" invernali.