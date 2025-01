Arriva il gelo, temperature giù di 10 gradi. La data da tenere d'occhio

Ascolta ora 00:00 00:00

Il freddo invernale, quello vero, ha tutta l'intenzione di tornare anche in Italia: nei prossimi giorni un'irruzione di aria artica investirà gran parte d'Europa propagandosi fino al Mediterraneo con un crollo termico notevole rispetto alle temperature attuali e stimato in 8-10°C in meno.

Ancora clima mite

Prima di capire quando avverà la svolta meteo, c'è da dire che almeno fino alla giornata di giovedì 9 gennaio avremo una prevalenza di correnti meridionali, da Libeccio e Scirocco, che manterranno il clima piuttosto mite di giorno almeno al Centro-Sud. Le condizioni atmosferiche, fino a questa data, saranno variabili e alternate a pause asciute ad altre piovose soprattutto al Centro-Nord, maggiori spazi soleggiati al Sud e sulla Sicilia dove saranno molto scarse le possibilità di avere fenomeni.

La data del freddo

" Da venerdì 9 gennaio arriva un'ondata di freddo: le temperature sono destinate a subire un vero e proprio crollo ", spiegano gli esperti de llmeteo.it. Cosa accadrà tecnicamente? L'alta pressione deciderà di migrare verso Nord in direzio dell'Europa settentrionale favorendo la discesa d'aria gelida di origine artica. Non è finita qui perché queste correnti produrranno un vortice di maltempo che dispenserà nevicate anche a quote basse. " Le temperature subiranno un brusco calo su tutta l'Italia, con diminuzioni particolarmente marcate al Sud e su parte del Centro, ovvero in quelle zone dove fino a pochi giorni prima il clima mite era stato influenzato dal mite Scirocco" .

Gelate al Nord

Come detto, se le temperature scenderanno anche di 8-10°C, è importante sottolineare che il Nord Italia vedrà estese gelate notturne con temperature minime negative mentre di giorno sarà difficile anche salire sopra gli 0°C per i freddi venti di Bora e Tramontana che porteranno con sè l'irruzione fredda. " Nel giro di pochi giorni passeremo dunque da un contesto quasi autunnale ad un rigido Inverno che segnerà l’avvio di un periodo caratterizzato da un freddo intensoche potrebbe poi protrarsi per diversi giorni", sottolineano gli esperti.

Il meteo del week-end

Di conseguenza, le condizioni meteo sull'Italia saranno instabili e perturbate nel prossimo fine settimana del 10-11 gennaio quando il maltempo, secondo le proiezioni odierne dei modelli, dovrebbe colpire specialmente il Centro-Sud con piogge e nevicate anche a

bassa quota. Per le zone più colpite dai fenomeni, però, sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti per comprendere in pieno la traiettoria del minimo di bassa pressione e quali saranno le regioni maggiormente coinvolte.