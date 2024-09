Il meteo cambia volto: ondate di maltempo in arrivo. Ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Le condizioni meteo sono pronte a cambiare volto tra domenica e lunedì con un primo peggioramento e la formazione di un ciclone sul Mar Ligure e con l'autunno, quello vero, pronto a entrare di prepotenza sul Mediterraneo investendo con nubi, piogge, temporali e un netto calo delle temperature tutte le nostre regioni da nord a sud. Una serie di perturbazioni entrerà facilmente in Italia e l'alta pressione rimarrà defilata per un lungo periodo.

Dove colpirà il ciclone

Massima attenzione, quindi, tra l'8 e il 9 settembre per l'arrivo di aria molto fresca dal Nord Europa che " provocherà la formazione di un ciclone (area di bassa pressione) sul Mar Ligure che scatenerà precipitazioni abbondanti", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Ricordiamo che quando si parla di ciclone mediterraneo si intende la formazione di un vortice di bassa pressione, a volte più pronunciato a volte meno, attorno al quale le nubi ruotano in senso antiorario. Se domenica 8 si dovrà prestare attenzione a forti fenomeni specialmente al Nord, lunedì 9 settembre il maltempo colpirà in pieno il Centro-Sud con una importante sventagliata di piogge e temporali e un calo termico.

Arrivano le piogge autunnali

Anche stavolta la pausa dal maltempo sarà breve: l'esperto spiega che da mercoledì 11 settembre l'Atlantico sarà più in forma che mai e a pieno regime per sfornare fronti perturbati verso ovest. Questo è il sintomo che la stagione autunnale è ormai in rampa di lancio. Se martedì e mercoledì avremo ampie schiarite in un contesto sempre meno caldo, " nella seconda parte della settimana l'Italia verrà raggiunta da perturbazioni pronte a riversare al suolo ingenti piogge", sottolinea Gussoni.

Ancora un ciclone, le zone più a rischio

Per giovedì 12 settembre l'Italia sarà di nuovo sotto nubi, piogge e temporali ma il rischio maggiore è che si possa formare un altro ciclone mediterraneo in grado di colpirci venerdì con un'intensa fase di maltempo che deve essere ancora bene inquadrata dai modelli meteorologici ma che dispenserebbe molte piogge specialmente sulle zone più occidentali, al Centro-Sud e sul Triveneto. " Considerando che arriveremo da un periodo molto piovoso, con i terreni saturi, non è da escludere la possibilità di eventi alluvionali anche improvvisi" . I fenomeni saranno esaltati dal molto calore accumulato dal mare nei mesi estivi, calore che non andrà via in poco tempo e con un colpo di vento, ecco perché localmente potrebbe piovere davvero tanto.

Il cambio di temperatura

Per adesso abbiamo vissuto un'altalena termica con il Centro-Sud che non ha mai sperimentato davvero il primo "respiro" autunnale ma la prossima settimana non sarò così. L'aria fredda dal Nord Europa si farà sentire ovunque che potranno portarsi al di sotto delle medie climatiche della seconda decade di settembre prima sulle regioni settentrionali e poi sul resto d'Italia.

potrebbe fornire l'energia necessaria (maggiore umidità nei bassi strati dell'atmosfera) per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua nel giro di poche ore: le famigerate alluvioni lampo",

I contrasti tra masse d'aria completamente diverse "spiega Gussoni. L'autunno, dunque, è pronto a far dimenticare presto l'anticiclone africano: sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti per capire nel dettaglio le zone che saranno a rischio di forti fenomeni.