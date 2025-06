Braccio di ferro tra anticiclone e temporali: cosa accadrà da lunedì

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci avviciniamo a grandi passi verso l'inizio dell'estate astronomica, al via il prossimo 21 giugno, e le condizioni atmosferiche ci hanno ormai catapultato in pieno nella nuova stagione con temperature diurne che hanno già superato i 35-36°C in numerose località da Nord a Sud con picchi anche maggiori. L'anticiclone africano, se è vero che proseguirà la sua azione, su alcune regioni mostrerà un cedimento e per questa ragione non mancheranno temporali anche di forte intensità a causa dei contrasti che si verranno a creare con l'aria più fresca in quota.

L'azione dell'aria fredda

Occhi puntati già a partire da lunedì 16 giugno quando dal Nord Europa arriveranno correnti più fresche, in quota, direzionate da un vortice ciclonico responsabile del maltempo sul Nord Europa. Il flusso atlantico riuscirà ad abbassarsi quel tanto che basta di latitudine per interessare il nostro arco alpino e le regioni settentrionali che faranno i conti, soprattutto da martedì, con nubi e fenomeni anche di forte intensità.

Chi rischia i nubifragi

Gli ultimi aggiornamenti disegnano scenari piovosi soprattutto per Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed, Emilia Romagna: su queste regioni si potranno avere anche grandinate e locali nubifragi nella giornata di martedì con fenomeni in estensione, entro la giornata di mercoledì 18 giugno, anche alle regioni centrali. C'è da sottolineare che non pioverà tutto il tempo: si tratta di temporali pomeridiani e in parte anche serali che si svilupperanno a partire dalle ore centrali della giornata lasciando spazio, specialmente al mattino, ad ampie schiarite. Nulla da segnalare, invece, per il Sud e le Isole Maggiori a parte un contenuto calo termico all'inizio della prossima settimana ma le temperature rimarranno comunque al di sopra delle medie.

L'anticiclone africano si rinforza

Nella seconda parte della prossima settimana la musica non cambia: ancora alta pressione al Centro-Sud ma le condizioni atmosferiche miglioreranno anche al Nord con la fine dei temporali e il ritorno a cieli sereni durante tutto il giorno. " Il vastissimo campo di alta pressione subtropicale si riprenderà lo spazio temporaneamente perduto; di fatto ci troveremo in una sorta di blocco atmosferico con tanto sole, temperature elevatissime e assenza di precipitazioni significative", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it.

L'estate astronomica, dunque, inizierà sotto il solleone ovunque e temperature già molto elevate ma per i dettagli, trattandosi

di previsioni a medio termine, saranno necessari ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni. A proposito di temperature, in molti casi le minime saranno già "tropicali", ossia non inferiori ai 20°C nemmeno in piena notte.