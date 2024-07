Break temporalesco nel caldo africano: cosa aspettarsi dal meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo ormai entrati nella fase statisticamente più calda e stabile dell'anno e le condizioni meteorologiche ce lo ricordano con l'intensa ondata di caldo africano che porta con sé cieli sereni, stabilità e temperature massime superiori alle medie del periodo specialmente al Centro-Sud. Nonostante l'anticiclone, però, il Nord sarà lambito da aria più fresca in quota in grado di apportare alcuni temporali e spezzare la calura.

Dove colpiranno i temporali

Se ancora per oggi i cieli saranno sereni da nord a sud come mostrano le immagini sempre aggiornate del satellite Meteosat, sarà domani che la coda di una perturbazione atlantica farà sentire i suoi effetti sulle Alpi centro-occidentali con acquazzoni e qualche colpo di tuono. Nel corso di venerdì il fronte instabile andrà verso est interessando anche gli altri rilievi ma tra la sera e la successiva notte i temporali potranno svilupparsi in " alcuni settori della Valle Padana: sotto osservazione saranno principalmente le pianure della Lombardia orientale, i settori settentrionali dell'Emilia-Romagna e parte di Veneto e Friuli-Venezia Giulia", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Il caldo che ormai si sta accumulando sui bassi strati al Nord e l'umidità presente faranno da miccia per fenomeni anche intensi con grandinate non escluse e raffiche di vento. Grazie alla pioggia, le temperature massime e minime perderanno qualche grado smorzando la calura su tutte le regioni settentrionali.

Il dominio dell'anticiclone

Questo passaggio instabile non riguarderà le regioni centro-meridionali che continueranno a essere protetti dall'alta pressione sub-tropicale: venerdì e il fine settimana si annunciano stabili e soleggiati, giornate ideali da trascorrere al mare dove la calura sarà sicuramente meno intensa delle aree interne dove si potranno raggiungere i 38-40°C soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia. Attenzione perché anche al Centro farà molto caldo e soprattutto sulle grandi città lontane dal mare: un esempio è quello di Roma con valori massimi fino a 37-38°C.

La tendenza successiva

Secondo le ultime emissioni dei maggiori centri di calcolo mondiali, a parte il break temporalesco di questo fine settimana, il bel tempo dovrebbe continuare indisturbato da domenica 14 " e fino almeno al 25 Luglio ", sottolinea l'esperto Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Stavolta farà più caldo anche al Nord e localmente le temperature massime risulterano di 8-10°C superiori alle medie del periodo.

Non si tratta di un'ondata di caldo eccezionale come quella del 2023 ma di una ormai "normale" fase estiva dove l'assenza cronica dell'anticiclone più mite, quello delle Azzorre, si fa sentire sempre di più.