Segnatevi questa data: ecco quando tornano i 35 gradi

Stando a quanto previsto dagli esperti, la tregua dal caldo avrà breve durata: in pochi giorni l'anticiclone africano tornerà a far sentire i suoi effetti sulla Penisola, provocando un nuovo innalzamento delle temperature fino a 35 gradi. Una pausa, quindi, pronta a esaurirsi rapidamente, anche se non ovunque allo stesso modo, per quanto in tanti ritengano che non raggiungeremo più i picchi tipici della prima metà di agosto.

Il vortice temporalesco prodotto da flussi di aria fredda provenienti da Nord Europa ha dato modo di respirare nelle ultime 24-48 ore, facendo abbassare le colonnine di mercurio e riducendo il caldo afoso dell'ultimo periodo. Gli effetti più evidenti di questa tregua si sono registrati in particolar modo nelle regioni del Nord e del Centro Italia, ovvero dove il maltempo si è abbattuto con maggiore intensità: in alcune zone, infatti, le temperature sono diminuite addirittura di 10 gradi centigradi rispetto a quelle fatte segnare sui termometri in particolar modo nel corso della settimana di Ferragosto.

Questa situazione non è destinata comunque a perdurare: stando alle previsioni meteo, lo stesso vortice temporalesco che ha prodotto la tregua delle ultime ora è pronto a spostarsi gradualmente verso le regioni del Meridione durante la giornata di domani, martedì 20 agosto. In questa fase esso perderà progressivamente la sua intensità fino a spegnersi del tutto entro le ventiquattro ore successive: già da mercoledì 21 agosto, infatti, il graduale incremento della pressione atmosferica sul nostro Paese porterà inevitabilmente non solo alla stabilità ma al conseguente nuovo aumento delle temperature.

Ciò significa che dalla seconda metà della settimana assisteremo al ritorno dell'anticiclone africano, i cui effetti inizieranno a farsi sentire in modo consistente a partire dal prossimo venerdì 23 agosto.

Ancora una volta a subire gli effetti più pesanti saranno le regioni del Centro e del Sud Italia: gli esperti ritengono che le temperature potrebbero risalire rapidamente fino a raggiungere anche i 34/35 gradi centigradi, soprattutto in Sicilia, in Calabria e in Puglia, andando ad oltrepassare nuovamente le medie stagionali. Ciò nonostante, come rimarcato dai meteorologi, i valori di caldo previsti, per quanto intensi, non raggiungeranno più i picchi degli ultimi dieci giorni.