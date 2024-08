"Goccia fredda" sull'Italia: ecco quando finisce l'anticiclone africano

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intenso caldo di matrice africana che ha imperversato per settimane sulla nostra penisola è ormai alle strette. Dopo il primo colpo subito dalla recente ondata di maltempo, subirà presto un altro assalto con l'arrivo in Italia di quella che viene definita come "goccia fredda". Le previsioni meteo, infatti, parlano di temporali almeno fino a mercoledì.

Arriva la "goccia fredda"

Quest'estate, cominciata in sordina, è poi riuscita a metterci a dura prova con tanti giorni di caldo estremo, con afa e temperature elevate. Adesso, però, pare proprio essere arrivato uno stop. Stano alle proiezioni più recenti, nelle prossime ore una "super goccia fredda" raggiungerà il nostro Paese, abbassando le temperature e causando fenomeni meteorologici intensi. La perturbazione arriva dall'oceano Atlantico e per qualche giorno terrà ben lontano l'Anticiclone africano che per settimane è riuscito a sfiancarci.

Si tratta di una massa d'aria molto fresca che andrà a scontrarsi con il calore accumulato in tutti questi giorni. Ciò porterà alla formazione di temporali anche di forte intensità, che colpiranno prima il Nord Italia e poi il Centro. "È sicuramente un break importante che segna la fine della prolungata ondata di calore delle ultime settimane" , ha dichiarato Lorenzo Giovannini, fisico dell'università di Trento, all'Ansa. Ciò non significa che dovremo dire definitivamente addio all'estate. Dopo questa parentesi più fresca tornerà il caldo, anche se, a detta degli esperti, sarà molto più contenuto e godibile. Si tratterà dunque di una svolta significativa ma non ancora definitiva. Per i prossimi giorni le temperature si abbasseranno considerevolmente grazie alla "sacca" fresca in arrivo da Ovest.

Fenomeni meteo intensi

"L'arrivo di questa massa d'aria fredda è atteso a Nord nelle prossime ore" , ha spiegato il fisico, che non ha escluso la possibilità di eventi anche violenti, come forti raffiche di vento, nubifragi e grandine. Al Centro e al Sud la situazione sarà più contenuta, perché la perturbazione "si isolerà e stazionerà per qualche giorno sulle regioni centrali e meridionali ". Preoccupa la "goccia fredda", un nucleo di aria gelida che tende a mischiarsi con l'aria già presente, che al contrario è calda. Ciò può portare alla formazione di supercelle temporalesche, con la possibilità di trombe marine e, in casi molto rari, tornado.

Entro martedì 20 agosto, dunque, è atteso un calo termico fino a 10-15 gradi.

Solo nella seconda metà della prossima settimana tornerà un po' di stabilità, con una risalita delle temperature. Nulla di rovente come nei giorni scorsi, in ogni caso. Le punte massime previste per venerdì non supereranno i 35 gradi.