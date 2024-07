Caldo insopportabile, quando finisce? Cosa dicono le previsioni

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Anticiclone africano non molla la presa, e dopo un breve periodo di pausa è tornato ad allungarsi sull'Italia, portando tanto caldo e soprattutto afa, che rende le temperature ancora più insopportabili. In tanti si chiedono per quanto dovrà durare questa difficile parentesi infuocata e a questa domanda hanno provato a rispondere i meteorologi.

La settimana rovente

Gli esperti hanno parlato chiaro, ci aspetta un'altra settimana rovente. L'Anticiclone africano ha portato nel nostro Paese delle temperature davvero intollerabili, che in alcune zone del Sud sono riuscite a raggiungere e a superare i 40°C. Il termometro sta salendo vertiginosamente anche nelle isole maggiori. A rendere questo grande caldo insopportabile è soprattutto l'afa. Nessuna tregua neppure nelle ore notturne, con vere e proprie notti tropicali.

Secondo i meteorologi questa condizione si protrarrà almeno fino al 31 luglio, con questa bolla calda che arriva direttamente dal Sahara. Caldo e bel tempo, dunque, su tutto lo Stivale fino alla fine del mese. Qualche perturbazione soltanto sulle cime, specie sui rilievi alpini, dove sono attesi dei temporali di calore. I fenomeni potrebbero colpire l'Alto Adige e la zona delle Alpi del Friuli, così come quelle del Trentino e della Lombardia.

La "speranza" della goccia fredda

Attenzione, però, perché gli esperti concordano su un cambiamento per gli inizi di agosto. Gli ultimi modelli meteo, infatti, hanno rilevato una "goccia fredda" proveniente dalla Groenlandia, che si inoltrerà sull'Atlantico, posizionandosi sulla Scozia. Questo potrebbe portare a un'attenuazione del caldo anche in Italia. Da giovedì 1 agosto, quindi, l'Anticiclone africano potrebbe avere un leggero cedimento. Il nord Italia potrebbe beneficiare di deboli correnti d'aria decisamente più fresca.

Chiaramente questa irruzione di

aria fredda potrebbe generareanche violenti, dunque è importante prestare attenzione. Stando a quanto riportato sino ad ora, il Sud Italia non avvertirà molto gli effetti della "goccia fredda".