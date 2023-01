Ciclone polare da martedì: 10°C in meno, ecco cosa ci aspetta

L'inverno sta per bussare alle porte dell'Italia: il peggioramento della giornata odierna con l'arrivo di nubi da nord-ovest è il primo segnale del cambiamento che prenderà corpo la settimana prossima con un ciclone polare pronto a piombare sul Mediterraneo con forti piogge ma soprattutto tanta neve su Alpi, Appennini, zone collinari del Centro-Nord e fino in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna nella giornata di martedì.

Ecco la svolta gelida

Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it, gli aggiornamenti delle ultime ore confermano tutto e rincarano la dose: dalla Valle del Rodano irromperanno correnti gelide che scaveranno un vortice di maltempo che investirà gran parte d'Italia con Nord e versanti tirrenici in pole position per ricevere le precipitazioni più abbondanti. Se la giornata di lunedì 16 vedrà un primo peggioramento ma in un contesto non ancora così freddo, 24 ore dopo ecco anche i venti da nord a ricordarci dell'area polare in arrivo direttamente dal cuore della Groenlandia. Come abbiamo visto sul Giornale.it, i fiocchi bianchi cadranno anche in città come Milano e in genere su tutte quelle delle regioni sopra menzionate, a bassissima quota sulle Prealpi e sulle aree appenniniche centro-settentrionali.

Attenzione, però, anche alla pioggia: sarà tanta e persistente soprattutto su Toscana, Lazio e Campania dove non sono escluse locali criticità dovute a nubifragi e allagamenti dal momento che potranno cadere anche 150 mm di pioggia in sole 24 (150 litri d'acqua per metro quadrato). Pioverà bene quasi ovunque ma, in una prima fase, saranno escluse dal clou del peggioramento soltanto Puglia e Sicilia ionica con precipitazioni più sporadiche.

Temperature giù di 10°C

È chiaro che l'aria polare farà crollare i termometri verso il basso: rispetto ai valori attuali perderemo anche 10 gradi sia di giorno che di notte con frequenti gelate notturne a metà settimana nelle pianure del nord e sulle aree interne del Centro. Farà freddo come è normale che sia in pieno Gennaio: le zone con i cali più vistosi saranno le aree tra Piemonte e Liguria, 4-6°C in meno anche sulle zone centrali e meridionali dove il freddo, però, si farà sentire soprattutto nella seconda parte della settimana.

Quanto dura il maltempo?

Le proiezioni delle ultime ore ci dicono che, stavolta, non sarà un'ondata polare mordi e fuggi: almeno per tutta la settimana si rinnoveranno condizioni di instabilità invernale con l'alta pressione africana lontana e correnti fredde da nord che potrebbero alimentare la formazione di un altro vortice di bassa pressione questa volta sul basso Tirreno tra giovedì e sabato con il Sud e la Sicilia che potrebbero essere coinvolte, in un secondo momento, da tanta pioggia e neve a bassa quota. Il freddo intenso durerà almeno fino al prossimo week-end: da capire, con i prossimi aggiornamenti, se l'intensa fase invernale proseguirà anche successivamente o si andrà incontro a un periodo più tranquillo.